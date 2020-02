Bývalý podpredseda Matice slovenskej vyzýval exkolegov, aby volili kotlebovcov

E-mail predsedom miestnych odborov

Link na video Tkáča

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý podpredseda Matice slovenskej Viliam Oberhauser v januári vyzýval exkolegov, aby volili stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . Vo svojom príspevku na sociálnej sieti to uviedla mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) Oberhauser podľa TIS rozposielal 21. januára predsedom miestnych odborov Matice slovenskej e-mail, v ktorom ich varoval, že „chystajúci sa noví vládcovia chcú zase ako komunisti zaútočiť proti Matici slovenskej a znovu sa pokúsiť ju zlikvidovať“.Svojim bývalým kolegom následne navrhol vhodné riešenie v podobe voľby ĽSNS. „Je potrebné v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR voliť takých, ktorým bije slovenské srdce. Jednou z takých strán, v ktorej je záruka toho, že Matica bude mať podporu, je ĽSNS. Tam kandiduje aj náš bývalý predseda Marián Tkáč,“ uviedol Oberhauser v správe.K e-mailu priložil aj link na video Tkáča a nabádal kolegov, aby ho šírili medzi priateľmi a známymi. Obrehauser je pritom členom strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita, ktorá dnes používa skratku KDŽP – Aliancia za Slovensko. Členovia tejto strany vstúpili na kandidátku ĽSNS.„Odmietame používanie mena Matice slovenskej v predvolebnej kampani akoukoľvek politickou stranou,“ napísalo v reakcii na zaslaný e-mail predsedníctvo Matice slovenskej.Jej hovorkyňa Veronika Matušková uviedla, že Matica slovenská sa od správania Viliama Oberhausera dištancuje. Vedenie Matice slovenskej zároveň zaslalo Oberhauserovi list, v ktorom ho upozornilo, že svojim konaním porušuje ich stanovy.TIS je nezisková mimovládna organizácia založená v roku 1998 so sídlom v Bratislave. Patrí k celosvetovému protikorupčnému hnutiu Transparency International s pobočkami vo viac než sto krajinách sveta.