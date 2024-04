Bývalý premiér Ódor vníma eurovoľby aj ako osobný test a podľa výsledkov sa rozhodne, do akej miery sa bude angažovať v politike (video)

Rozhodne sa podľa výsledku

Hrozba straty eurofondov

Únia posiela množstvo financií

25.4.2024 (SITA.sk) - Bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor, ktorý sa uchádza o mandát vo voľbách do Európskeho parlamentu , sa na základe výsledkov týchto volieb rozhodne, do akej miery sa potom zapojí do politiky.„Vnímam tieto eurovoľby aj ako taký osobný test. To znamená, že podľa výsledkov sa potom rozhodnem, že do akej miery sa budem angažovať v tej našej politike,“ vyjadril sa pre agentúru SITA.Poznamenal, že to, že kandiduje do europarlamentu, neznamená, že by v budúcnosti nemohol kandidovať v iných voľbách.„Podľa výsledku sa rozhodnem. Ak takýto typ politiky osloví veľa ľudí, tak určite budem o tom uvažovať,“ dodal. Ódor sa vyjadril, že vnímal po nástupe novej vlády určitú vlnu nespokojnosti.„Tých ľudí bolo pomerne veľa aj v uliciach na protestoch. Ja som si tak povedal, že nebudem sedieť doma, ale trošku sa vrátim do tej politiky a skúsim urobiť niečo aj v prospech tých ľudí, ktorých súčasná vláda nereprezentuje,“ objasnil bývalý predseda úradníckej vlády dôvody svojej kandidatúry.Je toho názoru, že takýchto ľudí je pomerne dosť, čo podľa neho badať ako z výsledku parlamentných volieb, tak aj z výsledku nedávnych prezidentských volieb.„Je potrebné, aby Slovensko bolo aj vonku, aj v Európe reprezentované ľuďmi, ktorí možno majú trochu iný názor na nové veci na Slovensku než súčasná vláda,“ myslí si.Ódor sa vyjadril i k potenciálnej hrozbe straty eurofondov pre Slovensko, pred ktorou vystríhajú viaceré opozičné politické subjekty.„Európska komisia má povinnosť skúmať, či jednotlivé štáty dodržiavajú tie princípy, na ktorých sme sa dohodli, keď sme tam vstupovali. Tam bol aj právny štát, a práve teraz najväčší kameň úrazu je to, že súčasná vláda schválila takú novelu Trestného zákona , ktorá jednak pre Európsku komisiu znamená, že možno porušujeme tú dohodu, ktorú sme spravili o tom, že sme súčasťou klubu,“ vraví.Dodal, že Európska únia sem posiela množstvo peňazí, a tí, ktorí prispievajú na rozvoj Slovenska, chcú mať istotu, že tieto prostriedky nebudú ukradnuté, prípadne tí, ktorí robia nejakú nekalú činnosť budú potrestaní.„A teraz majú otázniky, presne kvôli tomu, čo sa udialo aj so špeciálnou prokuratúrou, aj to, že sa zmierňujú tresty za ekonomickú kriminálnu činnosť,“ uviedol.„Z týchto dôvodov komisia nemá inú voľbu, ona musí skúmať, či sa tie dohody plnia, alebo nie,“ povedal bývalý premiér.