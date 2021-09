Bývalý prezident Ghaní nechcel Afgancov útekom opustiť, vyhol sa tak rozsiahlemu násiliu

Bývalý afganský prezident Ašraf Ghaní sa ospravedlnil Afgancom za útek z krajiny po tom, ako nad ňou prevzalo kontrolu hnutie Taliban

Vo vyhlásení na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že ich nemal v úmysle opustiť, ale „bola to jediná cesta“ ako sa vyhnúť rozsiahlemu násiliu v Afganistane.

Opustenie Kábulu, z ktorého odišiel 15. augusta, bolo podľa jeho slov najťažšie rozhodnutie jeho života, informuje spravodajský portál BBC.

Pouličné boje

Nedovolil si ani prezuť sa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -„Odišiel som na naliehanie bezpečnostných zložiek prezidentského paláca, ktoré mi poradili, že ak by som zostal, v meste by to vyvolalo rovnaké pouličné boje, aké utrpelo počas občianskej vojny v 90. rokoch,“ vyjadril sa Ghaní s tým, že tak urobil, aby zachránil Kábul a jeho šesť miliónov obyvateľov.Tiež vyjadril hlboké poľutovanie nad tým, že jeho „kapitola skončila podobnou tragédiou ako tie mojich predchodcov“. Sedemdesiatdvaročný Ghaní zároveň avizoval, že v blízkej budúcnosti prehovorí o udalostiach vedúcich k jeho odchodu.Ghaní, ktorý odišiel do Spojených arabských emirátov, tiež znova poprel tvrdenia, že Afganistan opustil s peniazmi v hodnote zhruba 169 miliónov dolárov. Podľa svojich slov mu pri odchode ani len nedovolili sa prezuť do iných topánok.Taliban tento týždeň oznámil zloženie dočasného afganského vládneho kabinetu, ktorý tvoria samí muži. V stredu desiatky žien v Kábule a provincii Badachšán protestovali proti vláde s tým, že neprijmú kabinet bez ministeriek.Ministerstvo vnútra neskôr nariadilo ukončenie protestov v celej krajine bez prvotného schválenia, informuje agentúra AP.(1 EUR = 1,1827 USD)