Bývalý riaditeľ televízie Rusko sa opäť postaví súd, pojednávanie v kauze Maják nádeje je vytýčené na marec

2.12.2024 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko by sa mal 5. marca 2025 opätovne postaviť pred súd v kauze známej ako Maják nádeje. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I. Krajský súd v Bratislave totiž v októbri tohto roku zrušil verdikt, ktorým prvostupňový súd v novembri 2023 uznal Ruska za vinného zo subvenčného podvodu . Zároveň krajský súd vec vrátil súdu prvého stupňa, aby v nej opätovne konal a rozhodol.Senát Mestského súdu Bratislave I v kauze známej ako Maják nádeje v novembri minulého roku uznal bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska za vinného z trestného činu subvenčného podvodu.Zároveň súd upustil od uloženia trestu pre obžalovaného, keďže trest 19 rokov väzenia, ktorý si Rusko odpykáva pre kauzu falšovania miliónových televíznych zmeniek, považoval za dostačujúci. Rusko proti rozhodnutiu podal odvolanie.Popri kauze Maják nádeje je Pavol Rusko právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia.Na Mestskom súde Bratislava I zároveň Rusko čelil procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej. V tejto veci bol oslobodený, avšak pre odvolanie prokurátora sa vecou bude ešte zaoberať Krajský súd v Bratislave.Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici.Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe.Konkrétne išlo spolu o 101-tisíc eur, pričom financie pochádzali od Bratislavského samosprávneho kraja (15-tisíc eur) a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (86-tisíc eur).Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov. „Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom päťtisíc eur," vyhlásil v decembri 2022.V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.