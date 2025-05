Bývalý ruský prezident Medvedev hrozí Trumpovi treťou svetovou vojnou

28.5.2025 (SITA.sk) - Ruský exprezident Dmitrij Medvedev v reakcii na slová Donalda Trumpa , že ruský vodca sa „zahráva s ohňom“, šéfovi Bieleho domu pohrozil treťou svetovou vojnou.„V súvislosti Trumpovými slovami o Putinovi, ktorý sa ‚zahráva s ohňom‘ a o ‚naozaj zlých veciach‘, ktoré by sa mohli stať Rusku. Viem len o jednej NAOZAJ ZLEJ veci - o tretej svetovej vojne," napísal Medvedev na sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Dúfam, že Trump to chápe!“ dodal bývalý ruský prezident, ktorý je teraz zástupcom šéfa ruskej Bezpečnostnej rady.Americký prezident po troch po sebe nasledujúcich rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu vyhlásil, že Putin sa „zahráva s ohňom“. „Keby nebolo mňa, Rusku by sa už stalo veľa naozaj zlých vecí, a tým myslím NAOZAJ ZLÝCH," vyjadril sa Trump na svojej platforme Truth Social.