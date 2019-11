Bývalý ruský vládny úradník bol zadržaný za spreneveru

Ilustračná foto. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Viedeň/Moskva 7. novembra (TASR) - Viedenská prokuratúra vo štvrtok potvrdila zadržanie bývalého úradníka ruského ministerstva kultúry Borisa Maza. Stalo sa tak na žiadosť španielskej justície, spresnila agentúra Interfax.Mazo je bývalým riaditeľom odboru správy nehnuteľností a investičnej politiky ruského ministerstva kultúry. Bol medzinárodne hľadaný v súvislosti s prípadom sprenevery financií v objeme 450 miliónov rubľov (6,4 milióna eur), ku ktorej došlo pri výstavbe budov petrohradskej galérie Ermitáž.V súvislosti s touto kauzou bol v Rusku na Maza vlani v júni vydaný zatykač, pričom sa predpokladalo, že pred stíhaním mohol ujsť do Španielska, kde vlastní nehnuteľnosť. Tú dalo Rusko skonfiškovať.Mazo bol v minulosti stíhaný aj v kauze sprenevery rozpočtových prostriedkov počas obnovy architektonických pamiatok vo viacerých mestách Ruska. V roku 2017 bol za to odsúdený na trest odňatia slobody nepodmienečne, a to spolu s bývalým námestníkom ruského ministra kultúry Grigorijom Pirumovom. Súd však Maza priamo v súdnej sieni prepustil na slobodu, lebo vymeraný trest absolvoval počas vyšetrovacej väzby.