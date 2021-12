Bývalý šéf vojenskej rozviedky priznal úlohu Izraela pri zabití iránskeho generála Solejmáního

Izrael mal prístup k Solejmáního číslam

Stovky leteckých útokov

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Izraelské tajné služby mali podiel na americkom leteckom útoku, pri ktorom v roku 2020 zahynul iránsky generál Kásem Solejmání. Vyhlásil to bývalý šéf iránskej vojenskej rozviedky, ktorého v utorok citovala agentúra AP. Ide o prvé verejné priznanie úlohy, ktorú Izrael zohral v tejto operácii.Solejmání velil jednotke Kuds, elitnej zložke iránskych revolučných gárd, a pomáhal organizovať zapojenie Iránu do aktivít polovojenských skupín v zahraničí. Zahynul 3. januára 2020 pri útoku amerického bezpilotného lietadla na letisku v Bagdade.Podľa Pentagonu Solejmání krátko pred tým nariadil útok na americké veľvyslanectvo v irackej metropole. Udalosť ešte viac vystupňovala už aj tak napäté vzťahy medzi Iránom a USA, pričom hrozilo, že incident vtiahne obe krajiny do plnohodnotného konfliktu.Týždeň po útoku americká televízna stanica NBC News informovala, že izraelská rozviedka pomohla potvrdiť podrobné údaje o Solejmáního lete z Damasku do Bagdadu. Server Yahoo News priniesol správu, že Izrael „mal prístup k Solejmáního číslam“ a informácie odovzdal Spojeným štátom.Penzionovaný generálmajor Tamir Heyman, ktorý do septembra viedol vojenskú rozviedku, je pravdepodobne prvým oficiálnym predstaviteľom, ktorý potvrdil izraelskú účasť. Jeho vyjadrenie zverejnilo novembrové číslo časopisu vydávaného v hebrejčine, ktorý je úzko spojený s izraelskými spravodajskými službami. Rozhovor s Heymanom časopis uskutočnil v septembri, niekoľko týždňov pred jeho odchodom z armády.Solejmáního označil za „motor vlaku“ upevňovania iránskeho vplyvu v Sýrii. Atentát považuje za úspech, pretože je „vzácne nájsť niekoho tak vysoko postaveného, kto je architektom bojových síl, stratégom a operátorom - je to vzácne“, povedal Heyman.Izrael v uplynulej dekáde uskutočnil v Sýrii stovky leteckých útokov, iba zriedkavo ich však verejne komentuje. Podľa oficiálnych vyjadrení Izraela sa jeho operácie zameriavajú na základne síl podporovaných Iránom a na dodávky zbraní iránskemu spojencovi, šiitským milíciám Hizballáh.Vďaka izraelským útokom sa podarilo „zabrániť pokusu Iránu zapustiť v Sýrii korene“, povedal Heyman. Izraelská armáda na žiadosť o vyjadrenie k jeho výrokom bezprostredne nereagovala.