Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. uhradil miliónové dlhy na daniach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. zaplatil miestnym úradom takmer 4,4 milióna eur na neodvedených daniach. Informoval o tom v piatok jeho právny zástupca. Pre exmonarchu je to zatiaľ posledný krok v úsilí o legalizáciu v minulosti nepriznaných príjmov.Osemdesiattriročný Juan Carlos sa posledného vyše polroka nachádza v Spojených arabských emirátoch. Odišiel tam po tom, čo sa v médiách objavili nové informácie o podozrivých finančných transakciách. Už v decembri sa bývalý kráľ so španielskymi daňovými úradmi dohodol na zaplatení viac ako 678-tisíc eur vrátane úrokov a pokuty. Kauza sa týkala nezdanených darov, ktoré prijímal v rokoch 2016 až 2018.Aktuálne urovnaný daňový nedoplatok súvisí s činnosťou nadácie registrovanej v Lichtenštajnsku, ktorá bývalému kráľovi preplácala cestovné výdavky a iné služby. Na jej čele stojí vzdialený bratranec Juana Carlosa, Álvaro de Orleans.Ten v minulosti verejne priznal, že nadácia mu preplácala súkromné výdavky. Platby tohto druhu sa podľa španielskych zákonov zdaňujú. Španielsky denník El País a spravodajský portál El Espaňol, ktoré priniesli správu o novom urovnaní ako prvé, informovali, že nadácia do roku 2018 bývalému kráľovi viac ako dekádu preplácala lety súkromným lietadlom.