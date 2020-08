Bývalý španielsky kráľ sa zdržiava v Spojených arabských emirátoch, potvrdila to aj kráľovská rodina

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. sa nachádza v Spojených arabských emirátoch (SAE). Pre agentúru The Associated Press to potvrdil hovorca španielskej kráľovskej rodiny s tým, že niekdajší panovník odcestoval do SAE 3. augusta a je tam aj v súčasnosti.Osemdesiatdvaročný rodák z Ríma predtým informoval o odchode z krajiny v liste synovi Filipovi VI., ktorému pred šiestimi rokmi odovzdal moc. Vyhlásil, že pre tento krok sa rozhodol pre "verejné následky určitých epizód z jeho minulého súkromného života". Až doteraz však nebolo známe, kam odcestoval.Juan Carlos I. čelí vyšetrovaniu v Španielsku i Švajčiarsku pre údajné finančné zločiny. Kráľom sa stal v roku 1975 a vládol až do jeho abdikácie v júni 2014.