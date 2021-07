Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik sa postavil pred súd a nemá záujem o dohodu o vine a treste (foto)

Funkcie sa vzdal v novembri

Žiadosť o späťvzatie obžaloby

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v stredu začal súdny proces s bývalým šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry Čelí obžalobe pre viaceré skutky, konkrétne prijímanie úplatkov, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo ohrozenie dôvernej a utajovanej skutočnosti.Na začiatku stredajšieho pojednávania obžalovaný povedal, že nemá záujem o dohodu o vine a treste.Kováčika zadržali pri policajnej akcii v októbri minulého roku, pričom po vzatí do väzby sa v novembri vzdal funkcie. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov.Konkrétne podľa obžaloby skupine prostredníctvom bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa a bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Františka Böhma poskytoval informácie o prebiehajúcich trestných konaniach, čím sťažoval vyšetrovania trestných vecí týkajúcich sa skupiny.Tiež podľa prokuratúry prijal Kováčik v roku 2017 sumu 50 000 eur za to, že prokuratúra nepodala sťažnosť voči prepusteniu z väzby šéfa takáčovcov, v súčasnosti odsúdeného Ľubomíra Kudličku Kováčik tiež podľa obžaloby v roku 2020 poskytol časť vyšetrovacieho spisu Makóovi vo veci, v ktorej bol Makó stíhaný.Rovnako neoprávnene odovzdal informácie aj bývalému policajnému funkcionárovi, v súčasnosti právoplatne odsúdenému Norbertovi Pakšimu . V tomto prípade išlo o záležitosť plánovania vraždy policajného vyšetrovateľa.Ešte pred začiatkom procesu obžalovaný žiadal prokuratúru o späťvzatie obžaloby. Rovnako požadoval, aby z procesu vylúčili verejnosť, v čom mu súd nevyhovel. Kováčik požadoval aj odňatie jeho prípadu ŠTS a jeho pridelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici. Súd mu v tomto rovnako nevyhovel.Kováčik bol na čele Úradu špeciálnej prokuratúry od roku 2004, pričom do funkcie bol parlamentom zvolený trikrát.