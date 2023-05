Bývalý stredočeský hajtman Rath ide na slobodu, odpykal si trest v korupčnej kauze

Podľa senátu súdu sa trestnej činnosti v súvislosti so zdravotníckymi zákazkami v kraji dopustilo aj ďalších osem obžalovaných ľudí a deväť firiem.





18.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý stredočeský hajtman David Rath v utorok opustil brniansku väznicu, kde si odpykával trest v druhej vetve korupčnej kauzy za manipulácie s tendrami a prijímanie úplatkov. Informuje o tom portál TN.cz, ktorému to potvrdil jeho obhajca Oldřich Nejdl.Rath sa do brnianskej väznice vrátil začiatkom roka po tom, ako strávil necelý rok na slobode. Vlani v januári ho síce prepustili, no v júni ho súd uznal za vinného v druhej časti jeho korupčnej kauzy, ktorá sa týkala manipulácie tendrov a prijímania úplatkov v Stredočeskom kraji. Pôvodný trest sa mu tak predĺžil o rok.Polícia Ratha zadržala v roku 2012 so sedemmiliónovým úplatkom, ktorý mal schovaný v krabici od vína. Hlavnými postavami druhej vetvy kauzy boli, rovnako ako v prvom prípade, Rath, bývalá riaditeľka kladnianskej nemocnice Kateřina Kottová a jej manžel Petr Kott. Aj im súd predĺžil tresty na osem rokov väzenia. Trojica dostala aj vysoké peňažné tresty.