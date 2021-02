Bývalý sudca Vladimír Sklenka sa dožaduje doplatenia mzdy a štrnásteho sudcovského platu

Konanie bolo zastavené

Vedenie súdu podalo odpor

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kľúčový svedok v policajných akciách Búrka a Víchrica a bývalý sudca Vladimír Sklenka sa s Okresným súdom Bratislava I súdi o doplatenie mzdy a 14. sudcovský plat. Ako informoval Denník N , peniaze si nárokuje z dôvodu, že disciplinárne konanie bolo zastavené a podľa Sklenku to znamená, že je aj „oslobodený“.V prípade nároku na 14. plat Sklenka nespĺňa podmienky, a to odpracovať za polrok aspoň 95 dní. Sklenka totiž odpracoval 78 dní, avšak žiada započítanie aj tých dní, keď mal pozastavený výkon funkcie.Sklenka poukázal, že disciplinárne konanie nezačalo a bolo zo zákona zastavené, a tak nedostal ani disciplinárny trest. Okresný súd Bratislava I však podľa Denníka N peniaze, o ktoré ho priamo požiadal Sklenka v januári 2020, nevyplatil.Vtedy vysvetlil, že Sklenka nie je sudcom, a tak na doplatenie mzdy v súvislosti so zastavením disciplinárneho konania nemá nárok.„Právoplatné rozhodnutie v spore zatiaľ nie je. Okresný súd v Banskej Bystrici vlani v júni síce vydal platobný rozkaz, ktorým súd Bratislava I zaviazal Sklenkovi peniaze vyplatiť, ale vedenie súdu voči rozhodnutiu podalo odpor. Malo by sa teda riadne pojednávať,“ priblížil Denník N. Doplnil, že žaloba je momentálne na Okresnom súde Bratislava III.Sklenka sa vzdal funkcie pre svoju komunikáciu Mariánom Kočnerom v aplikácii Threema. Za necelý rok si vymenili viac ako šesťtisíc šifrovaných správ. Sklenkovi pre priznanie a spoluprácu s vyšetrovateľmi odložili obvinenie a nezaistili mu majetok.