Bývalý tréner Trnavy Nestor El Maestro povedie rakúsky Sturm Graz

Na archívnej snímke Nestor El Maestro. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Graz 12. júna (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Spartaka Trnava Nestor El Maestro povedie v budúcej sezóne rakúsky Sturm Graz. S klubom sa dohodol na zmluve do leta 2021. Asistovať mu bude jeho brat Nikon.Tridsaťšesťročný El Maestro trénoval Trnavu v sezóne 2017/18 a doviedol Spartak k prvému ligovému titulu po 45 rokoch. Potom zamieril do CSKA Sofia, kde však vydržal iba do februára.povedal El Maestro na oficiálnom webe klubu.