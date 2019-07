Bývalých bojovníkov IS súd v Haagu potrestal niekoľkoročným väzením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 23. júla (TASR) - Dvom bývalým bojovníkom militantnej teroristickej organizácie Islamský štát (IS) uložil v utorok súd v holandskom Haagu viacročné tresty odňatia slobody. Muži vo veku 24 a 25 rokov boli usvedčení z teroristického spolčenia a podielu na príprave zločinov, uviedla tlačová agentúra DPA.Obaja odsúdenci pochádzajú z Holandska a v rokoch 2014-16 bojovali v radoch IS v Iraku a Sýrii.Jedného z mužov uznali za vinného aj z vojnového zločinu a celkovo má stráviť vo väzení sedem a pol roka. Nechal sa totiž odfotografovať, ako sa smeje vedľa ukrižovaného človeka, a tento záber ďalej šíril.Druhého obžalovaného poslal súd za mreže na štyri a pol roka.Oboch bývalých bojovníkov IS odsúdili už predtým v Turecku na šesť rokov väzenia, v roku 2018 však ušli do Holandska, kde ich okamžite zatkli. Obvinenia z uvedených činov popierali.