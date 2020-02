Bývanie pre prezidentku Čaputovú by mohla vyriešiť medzinárodná architektonická súťaž

Medzinárodná architektonická súťaž

Premiér môže bývať v Letrichovej vile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Otázka bývania prezidentky Zuzany Čaputovej bude jasnejšia po vyhlásení výsledkov architektonickej súťaže v marci. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prezidentka sa chce najprv vysporiadať s nevyhovujúcou vilou na Slavíne a až potom riešiť otázku nového bývania.Vláda sa v roku 2018 uzniesla na tom, že zabezpečí bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády Peter Pellegrini ( Smer-SD ) a šéf Národnej rady Andrej Danko ( SNS ) už svoje vily majú, ale nevyužívajú ich.Hlava štátu sa už v minulosti vyjadrila, že chce komplexne vyriešiť otázku bývania a záleží jej na tom, aby ďalej nechátral štátny majetok (vila na Slavíne, poznámka SITA). Čaputová preto prebrala záštitu nad medzinárodnou architektonickou súťažou.„Práce môžu študenti odovzdať do konca februára. Odborná porota by ich mala vyhodnotiť v polovici marca. Definitívne sa o budúcnosti vily na Slavíne, resp. budúceho bývania pre hlavu štátu, rozhodne až po zverejnení výsledkov ideovej súťaže,“ napísal v stanovisku pre agentúru SITA Strižinec.Vláda sa už v roku 2018 uzniesla na potrebe zabezpečenia bývania pre najvyšších ústavných činiteľov. Záštitu nad zabezpečením nehnuteľnosti prebralo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) prostredníctvo štátnej akciovky Správa služieb diplomatického zboru (SSDZ). Tá požiadala kanceláriu prezidenta o vyjadrenie už v lete 2019.„Kancelária prezidenta SR dňa 31.10. 2019 listom informovala SSDZ, a.s., že pani prezidentkou bola ohlásená záštita nad Medzinárodnou architektonickou študentskou súťažou, ktorej cieľom je posúdenie súčasného objektu a možnosti jeho využitia pre bývanie a štátnu reprezentáciu, ktorej vyhodnotenie je očakávané koncom mája 2020,“ dodáva v stanovisku rezort diplomacie.Prezidentka Čaputová v súčasnosti býva v Pezinku, pričom od jej nástupu do úradu sa rieši, či by sa nemala presťahovať. Vila na Slavíne, ktorú v roku 2000 kúpil od Východoslovenských železiarní za 36 miliónov korún (1,2 milióna eur) vtedajší prezident Rudolf Schuster je v nevyhovujúcom stave.Schusterov nástupca Ivan Gašparovič vilu v Bratislave nevyužíval, obe funkčné obdobia žil v Limbachu v okrese Pezinok. Nezrekonštruovali ju ani počas pôsobenia Andreja Kisku, je tak už 15 rokov neobývaná. Samotná vila je podľa odborníkov na bezpečnosť nevyhovujúca, pretože z nej vedie len jeden východ.V lete 2019 kúpila Národná rada od štátnej akciovky za 2,6 milióna eur vilu pre predsedu parlamentu Danka. Ten sa podľa slov svojho hovorcu ju rozhodol nevyužívať. Aj premiér už môže od leta bývať v bývalej Letrichovej vile. Úrad vlády SR ju odkúpil od štátnej akciovky za 4,6 milióna eur. No Peter Pellegrini (Smer-SD) sa tiež rozhodol, že ju využívať nebude a počká na ďalšieho predsedu vlády.