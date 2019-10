C. Malmströmová: EÚ musí prijať odvetné opatrenia na clá USA

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) nemá inú možnosť, než prijať odvetné opatrenia po tom, ako USA v piatok v spore o nepovolenú pomoc pre výrobcov lietadiel zaviedli clá na európske tovary, uviedla to komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová.uviedla Malmströmová.doplnila. Clá podľa nej výrazne poškodia dodávateľské reťazce v leteckom priemysle v EÚ aj USA, rovnako však aj ďalšie sektory.Malmströmová upozornila na to, že podľa rozhodnutia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) porušovali jej pravidlá pri podpore výrobcov lietadiel obe strany, EÚ aj USA. Dodala, že EÚ a USA majú ako najväčší svetoví výrobcovia lietadiel spoločnú zodpovednosť a mali by si sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa.USA v piatok zaviedli clá na tovary z EÚ v celkovej hodnote 7,5 miliardy USD (6,75 miliardy eur). Dôvodom bolo rozhodnutie WTO týkajúce sa nelegálnosti dotácií pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.(1 EUR = 1,1113 USD)