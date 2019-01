C. Malmströmová verí, že USA clá na autá z EÚ nezavedú

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 24. januára (TASR) - Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová je presvedčená, že Spojené štáty nesplnia svoju hrozbu o zavedení ciel na európske autá. Vyhlásila to vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Dodala však, že ak by to urobili, Európska únia (EÚ) je pripravená odpovedať.Americký prezident Donald Trump pohrozil, že zavedie colné sadzby na dovoz áut z celého sveta, rovnako ako to vlani urobil v prípade hliníka a ocele. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa však s ním minulý rok v júli dohodol na "prímerí", kým obe strany rokujú o obchodných podmienkach.Malmströmová, ktorá vo štvrtok vystúpila s prejavom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, uviedla, že obe strany, USA aj EÚ, sa po dohode Trumpa s Junckerom pokúšajú nájsť spoločnú pozíciu." vyhlásila a poznamenala, že celý proces je pozitívny, preto si myslí, že by nemalo dôjsť k obojstrannému zavedeniu ciel.upozornila.Európsky aj americký automobilový priemysel jasne uviedli, že nechcú 25 % clá, ktoré by poškodili obe ekonomiky, zdôraznila Malmströmová.Navyše zavedenie colných sadzieb podľa "paragrafu 232", na ktorý sa Trump odvolával, by znamenalo, že EÚ predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov.dodala.