C. Ronaldo zaplatí pokutu za daňové podvody, mal by sa vyhnúť väzeniu

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 26. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dohodol so španielskymi daňovými úradmi na zaplatení takmer 19 miliónov eur. Výmenou za pokutu by mal dostať iba podmienečný trest, keďže 33-ročnému hráčovi hrozilo aj väzenie.Dôvodom stíhania päťnásobného držiteľa Zlatej lopty sú daňové úniky z rokov 2011 - 2014, keď pôsobil v Reale Madrid, v hodnote 14,7 miliónov eur. Ronaldo sa v tomto období vyhýbal plateniu daní z imidžových práv. Pri vypočutí sudcom ešte v júli 2017 svoje pochybenie odmietal, teraz sa priznal a dohodol sa na finančnom vyrovnaní. Španielske súdy môžu zmeniť tresty za mrežami do dvoch rokov na podmienečné v prípade, že obvinený bol dovtedy bezúhonný. Informovala o tom agentúra AP.Portugalčan pôsobil v španielskom veľkoklube Real Madrid od roku 2009. Pred dvoma týždňami prestúpil do tímu talianskeho majstra Juventusu Turín za 105 mil. eur.