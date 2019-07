Cabada:Hlavnou agendou V4 sú rokovania o obsadení hlavných postov v EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 1. júla (TASR) - Kľúčovou agendou krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v nasledujúcich mesiacoch budú rokovania o obsadení najvyšších postov v rámci inštitúcií Európskej únie. Zisk niektorých z nich by bol pre V4 veľkým úspechom a zároveň prekvapením. V rozhovore pre TASR to uviedol český politológ Ladislav Cabada.povedal odborník z pražskej Metropolitnej univerzity.V každom prípade by bol podľa jeho slov zisk niektorej zo štyroch hlavných pozícií - predseda Európskej rady, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a vysoký predstaviteľ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku - veľkým úspechom a súčasne prekvapením. "Navyše možno predpokladať, že V4 sa na spoločnom kandidátovi pre jednu z týchto pozícií nebude schopná dohovoriť. Za úspech by potom bolo vydávané aj obsadenie niektorých pozícií 'skonštatoval Cabada.myslí si Jakub Wiśniewski, viceprezident think thanku GLOBSEC a riaditeľ GLOBSEC Policy Institute. Podľa jeho slov to však neznamená, že to bude osoba z V4, môže byť napríklad aj z Litvy.skonštatoval Wiśniewski.Podľa Cabadu bude okrem obsadenia top pozícií v EÚ ďalšou dôležitou agendou zrejme aj otázka narovnania vzťahov v rámci formátu V4 + Izrael, ktoré boli" povedal Cabada. Stálou témou tiež zostáva formulovanie postojov V4 vo vzťahu k ukrajinskej kríze.Wiśniewski dodal, že v období júl - september sa neočakávajú významné iniciatívy či aktivity, keďže vtedy si obyčajne ľudia čerpajú dovolenky, a to platí aj pre Vyšehradskú štvorku. Ako ďalej pripomenul, predsedníctva V4 sa od pondelka ujala Česká republika, ktorá sa navyše "Česká republika prebrala siedme predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od Slovenska, potrvá do 30. júna 2020.