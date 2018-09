Cadbury, britská dcéra koncernu Mondelez, si pre brexit buduje zásoby

Snímka výrobku firmy Cadbury, čokoládové piano. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. septembra (TASR) - Americká cukrovinkárska spoločnosť Mondelez International Mondelez, vlastník britského výrobcu sušienok a čokolád Cadbury, si začína budovať zásoby surovín pre prípad odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Uviedli to v utorok londýnske noviny Times s odvolaním sa na Huberta Webera prezidenta európskej divízie Mondelez.Spojené kráľovstvo má opustiť Úniu na budúci rok 29. marca. Obe strany však zatiaľ nemajú hotovú úplnú dohodu o jeho vystúpení. V britskej vládnej Konzervatívnej strane pritom panuje hlboký rozkol v otázke plánu brexitu, ktorý im počas leta predložila premiérka Theresa Mayová. Takzvaný plán z Chequers predpokladá, že Británia opustí jednotný trh, ale bude pokračovať vo voľnom obchode s EÚ v oblasti tovarov a agroproduktov, najmä potravín, prostredníctvom colnej dohody a spoločných pravidiel.uviedla hovorkyňa Mondelez v emailovej správe na otázky novinárov.Mondelez by podľa Webera uprednostnil takú dohodu o brexite, ktorá by umožnila voľný tok výrobkov, napísali Times.dodal Weber podľa novín.Spoločnosť má pripravený krízový plán, pretože Spojené kráľovstvo nie je sebestačné, pokiaľ ide o potraviny.