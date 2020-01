Čadčan sadol za volant opitý, vrazil do plota a pri cúvaní aj do policajtov (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Opitý šofér spôsobil v Čadci nehodu a pri cúvaní vrazil do policajtov. Ako informovala žilinská krajská polícia, 41-ročný Čadčan šoféroval s takmer dvoma promile alkoholu v dychu.Na výzvy policajnej hliadky nereagoval, pokračoval v jazde a vrazil do plota rodinného domu. Následne začal cúvať na cestu a vrazil do služobného policajného vozidla. Šoféra neminulo obvinenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.