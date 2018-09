Cahill rozmýšľa o odchode z Chelsea, nechce zohrievať lavičku

Gary Cahill, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. septembra (TASR) – Anglický futbalista Gary Cahill je momentálne nespokojný so svojím statusom v FC Chelsea a uvažuje nad odchodom z londýnskeho tímu. Od vymenovania nového trénera Maurizia Sarriho nedostal Cahill veľa príležitostí a je pripravený po šiestich rokoch opustiť Stamford Bridge.Taliansky tréner je počas aktuálnej sezóny verný stopérskej dvojici David Luiz a Antonio Rüdiger. Od júla tohto roka sa Cahill prvýkrát objavil v zostave Chelsea v zápase Európskej ligy UEFA proti PAOK Solún, ale do duelu nezasiahol. Svoje prvé minúty na ihrisku absolvoval cez víkend v zápase 6. kola anglickej najvyššej súťaže proti West Hamu United, keď v 69. minúte vystriedal Nemca Rüdigera.Tridsaťdvaročný Angličan prišiel do FC Chelsea v roku 2012 z Boltonu Wanderers za 7 miliónov libier a minulú sezónu po odchode Johna Terryho ho oficiálne menovali za kapitána tímu. V mužstve "sa mu podarilo získať dva tituly v anglickej Premier League a tiež poháre za víťazstvo v Lige majstrov a Pohári FA. Po majstrovstvách sveta v Rusku sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru.citoval Garyho Cahilla portál telegraph.co.uk.