Čaká nás najdrahšia volebná kampaň v histórii? Najvyššie výdavky priznalo jedno hnutie, OĽaNO zverejňuje najmenej

14.6.2023 (SITA.sk) - Do volieb zostáva 107 dní a politické strany už do volebnej kampane podľa informácií zo svojich transparentných účtov investovali spolu takmer dva milióny eur. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) očakáva, že táto volebná kampaň bude najdrahšia v histórii.Najvyššie výdavky doteraz oficiálne priznali hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana Sloboda a Solidarita (SaS), oba politické subjekty minuli viac ako pol milióna eur.Naopak, na opačnej strane rebríčka je hnutie OĽaNO a priatelia , ktoré podľa TIS neprenieslo na svoj transparentný účet takmer nič z toho, čo minulo na svoju masívnu predvolebnú kampaň. Podľa informácií, ktoré mimovládka získala, si pritom zaplatilo už 606 billboardov, čo odhadom stálo zhruba 148-tisíc eur.Hnutie OĽaNO a priatelia pre agentúru SITA uviedlo, že výdavky na kampaň zverejňuje v súlade so zákonom. Poukazuje na to, že podľa zákona má politický subjekt povinnosť zverejňovať na transparentnom účte všetky pohyby po vyhlásení volieb, a tie boli vyhlásené minulý piatok.„Podrobné vyúčtovanie kampane v zmysle zákona zverejníme v termíne, ktorý vyžaduje zákon. Hospodárenie s finančnými prostriedkami politických strán vrátane financovania volebnej kampane podlieha prísnemu a nezávislému auditu, ktorého výsledky sú verejne dostupné v každoročnej výročnej správe,“ povedal hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Oficiálna predvolebná kampaň sa začala 9. júna. Horný limit na kampaň sú tri milióny eur, do ktorých sa započítava aj to, čo strany minuli 180 dní pred vyhlásením volieb. Do 9. júna minuli strany v rámci predkampane podľa svojich transparentných účtov 1,85 milióna eur. Skutočnosť však bola podľa TIS oveľa vyššia.„Väčšina strán sa ju však napokon rozhodla utajiť – transparentné účty nevyužívali alebo iba čiastočne. Viac sa tak reálne dozvieme až po voľbách zo záverečných správ, čo je pre verejnú kontrolu neskoro,“ upozorňuje TIS na svojom webe.V parlamentných voľbách 2020 presiahla polročná predkampaň sumu 3,5 milióna eur a TIS odhaduje, že tentokrát to bude zhruba päť miliónov eur. Výdavky na online reklamu politických strán dosiahli 118 134 eur, spolu išlo o 6 241 online reklám. Naviac peňazí na online reklamu minuli strany OĽaNO, KDH a SaS.TIS pochválila hnutie Progresívne Slovensko a stranu Sloboda a Solidarita, ktoré majú prevažnú časť predkampane kvalitne rozúčtovanú na svojich transparentných účtoch. „Naproti tomu, hnutie OĽaNO svoju masívnu predkampaň na transparentný účet neprenieslo vôbec. Strany Smer-SD, Hlas-SD, Demokrati, Sme rodina či SNS nám ukázali iba jej časť a KDH a Republika si založili transparentné účty až tesne pred začiatkom oficiálnej kampane,“ dodáva TIS. OĽaNO vložilo začiatkom marca na svoj transparentný účet 20-tisíc eur, z ktorých neminulo takmer nič.Strana SaS v stredu na tieto informácie reagovala, že má najtransparentnejšie financovanie, zverejnenú kandidátku aj zverejnenú beta verziu programu.„Saska opäť ukazuje najviac. OĽaNO bojuje proti korupcii tým, že všetko tají, Smer na transparentný účet aspoň vložil peniaze, Demokrati majú dieru v hodnote desiatok tisíc eur, podobne je na tom Hlas. Ak klamú pri používaní transparentného účtu, dá sa im vôbec niečo veriť?“ uviedli liberáli. Strana Demokrati tvrdí, že transparentnosť je zakorenená v ich DNA. Pri svojom vzniku disponovala sumou vyše 200-tisíc eur, ktorá pochádza zo štátneho príspevku za voľby pre pôvodnú stranu Spolu. Ešte v júli dostane podľa hovorcu Matúša Madráka poslednú platbu v rámci štátneho príspevku vo výške viac ako 300-tisíc eur.Okrem toho je jej kampaň financovaná aj z peňažných darov podporovateľov. Hovorca pripomenul, že zákonná povinnosť zverejňovať výdavky politickej strany na transparentnom účte vzniká až dňom vyhlásenia volieb. Výdavky z obdobia pred vyhlásením volieb strana zverejní v záverečnej správe o nákladoch na volebnú kampaň.