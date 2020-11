Čaká nás náročný mesiac. Počet nakazených aj mŕtvych pre COVID-19 porastie, prognózuje analytik

Situácia s koronavírusom je naďalej vážna, varuje analytik Ivan Bošňák, ktorý sa spolu s kolegami venuje príprave analýz týkajúcich sa pandémie. Pre november jeho tím prognózuje nárast počtu nakazených na COVID-19, hospitalizovaných aj úmrtí.

„Situácia, ak sa pozriete na grafy, nie je vôbec jednoduchá, je vážna. Ak si niekto myslí, že ten modrý papierik, ktorý dostal, je vstupenkou na slobodu, rád by som ho opravil,“ povedal Bošňák v Hlavných správach televízie TA3, pričom narážal na certifikát z celoplošného testovania.

Analytik varuje ľudí najmä v severných okresoch, kde minulý víkend vyšla pozitivita testov na COVID-19 nad dve percentá. Cetifikát získaný na týchto miestach označil za bezvýznamný papierik. „Zostaňte, prosím vás, doma. Pre niektorých to môže byť až by som povedal ,license to kill´,“ dodal.

Od dobrého priebehu pandémie máme ďaleko

Na základe dát zozbieraných za september a október tohto roka tvrdí, že od dobrého priebehu pandémie máme ďaleko. „Ak sa pozriete na nové prípady pozitívne testovaných, infikovaných, tak, ak sme ich mali v septembri 4 000, budem zaokrúhľovať, a v októbri 49 000, tak sme išli skutočne na desaťnásobok,“ povedal.

Spolu so svojím tímom Bošňák predpovedá, že v počet infikovaných, hospitalizovaných aj úmrtí, narastie. „My len spomaľujeme tempo rastu prírastkov. Nebudem to hovoriť matematicky, graf hovorí sám za seba,“ poukázal na výsledky a dodal, že nemocnice sa musia pripraviť na dva veľmi ťažké mesiace.

Predikcia pandémie na november Foto: archív TA3

Bude viac hospitalizovaných aj mŕtvych

Analytik poukázal aj na to, že ak bolo v septembri hospitalizovaných 400 ľudí, nie sú to tí, ktorí sa nakazili v septembri. Podľa neho ide o ľudí, ktorí sa nakazili ešte v auguste, iba zopár z nich v septembri. V októbri prišlo do nemocníc 3 000 nových pacientov, čo je podľa Bošňáka kľúčový parameter.

„Treba sa pripraviť na november, kedy príde 8 200, 8 500, 9 000 (nových hospitalizovaných). Ak s tým modrým papierikom začnú všetci poletovať po okresoch alebo za hranice okresu,…, tak potom tých 9 000 nebude stačiť. Potom ich bude dvakrát toľko,“ tvrdí.

Analytik sa vyjadril aj k tomu najsmutnejšiemu grafu. Podľa neho si budeme musieť v novembri zvyknúť na dvojciferné čísla denných prírastkov (merané na sedemdňovom priemere) mŕtvych v dôsledku ochorenia COVID-19.

Potrebné dodržiavať opatrenia

Sledovanie počtu hospitalizovaných bude podľa neho v najbližších týždňov pre ďalší vývoj najdôležitejšie. Priamo oslovil aj obyvateľov vybraných regiónov.

Mestá, ktoré podľa neho „hýria priemyselnou aktivitou“ a sú plné pendlerov, majú nábeh stať sa lídrami v počet nakazených obyvateľov. Medzi takéto okresy patrí Nitra, Trnava, Hlohovec, Prievidza, Žilina a Púchov.

Bošňák zdôrazňuje, že je potrebné naďalej rešpektovať opatrenia, inak bude prognóza v ďalších mesiacoch ešte výrazne horšia. Vyzdvihuje aj význam plošné testovanie, ktoré podľa jeho slov potvrdilo predpoklady o vysokých číslach nakazených v okresoch na severnom Slovensku a zároveň o nízkych číslach na juhu.





