Čaká nás vyššia inflácia či nedostatok palív. Káčer priblížil, čo musí Europa urobiť pre prekonanie výziev

Vyššia inflácia a nedostatok palív

Odpoveď na dôsledky agresie

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Rastislav Káčer sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Stančíkom zúčastnili v piatok 7. októbra na Štrbskom Plese na Tatra Summite, kde sa okrem iného rokovalo aj o ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá výrazne zasiahla svetovú ekonomiku, či o výzvach, ktorým v strednej Európe čelíme, a ktoré nás zaväzujú ešte viac spolupracovať. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.Stretnutie Rastislava Káčera spolu s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom sa uskutočnilo na okraj konferencie Globsec Tatra Summit 2022, ktorej hlavnými témami boli energetická bezpečnosť a politické riešenie hroziacej recesie. Obaja partneri diskutovali o dôsledkoch ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, ale tiež o vývoji svetovej ekonomiky a nástrojoch na potlačenie inflácie.„Ruská vojenská agresia proti nášmu susedovi Ukrajine okrem strát na ľudských životoch, zničených miest a infraštruktúry, citeľne zatriasla aj globálnou ekonomikou. Ukázala to aj septembrová prognóza Ekonomického výhľadu z dielne OECD. Podľa nej nás čaká dlhšie obdobie utlmeného hospodárskeho rastu, vyššia inflácia i nedostatok palív,“ pripomenul minister Káčer, ktorý ešte dodal, že ak sa ako európske spoločenstvo uskromníme, budeme výraznejšie spolupracovať a navzájom si solidárne pomáhať, prekonáme aj tieto veľké výzvy.Šéf slovenskej diplomacie opätovne ocenil rýchle a rázne odsúdenie ruskej agresie na Ukrajine zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, následné pozastavenie účasti Ruska a Bieloruska v jej orgánoch a tiež súčasné návrhy, ako pomôcť Ukrajine pri povojnovej obnove. „Privítal som aj vyslanie pozitívneho signálu pre Ukrajinu o začatí prístupového dialógu medzi OECD a Ukrajinou,“ povedal minister, ktorý v rámci Tatra Summitu diskutoval aj s bývalou prezidentkou Estónskej republiky Kersti Kaljulaidovou. Témou ich rozhovoru boli možnosti zvládnutia súčasných geopolitických a ekonomických výziev.Štátny tajomník MZVaEZ Andrej Stančík diskutoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Chorvátska Andreou Metelko-Zgombić, bývalým poradcom pre európske záležitosti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Alexandrom Adamom a Sally A. Painter, zakladateľkou mimovládnej organizácie Blue Star Strategies z USA, pričom všetci sa zhodli na tom, že len spoločný postup krajín a hľadanie solidárneho európskeho riešenia môže byť odpoveďou na dôsledky ruskej agresie proti Ukrajine. Európska únia od samotného začiatku vojny na Ukrajine jasne preukazuje plnú politickú, vojenskú a finančnú podporu, v ktorej nesmieme poľaviť,“ skonštatoval Stančík a dodal, že sankcie majú reálny dopad na Rusko, ktorý však nie je možné vidieť okamžite. Stančík uviedol, že je rád, že Slovensko je od začiatku vojny zodpovedným partnerom, pretože len spoločným európskym riešením dokážeme čeliť problémom spôsobených ruskou agresiou. Inflácia, zdražovanie ani energetická kríza nie sú podľa neho dôsledkami protiruských sankcií, ale manipulácií zo strany Ruska, ktoré boli v EÚ zaznamenané už na jeseň pred samotnou vojnou.