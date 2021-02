Čaká vaše dieťa zápis do ZŠ? Poradíme vám, ako na to v čase korony

Koronakríza výber základnej školy komplikuje

Učenie by deťom malo prinášať pozitívne emócie

Známka nie je všetko

Ako na zápis do ZŠ:



Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2021 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, povinný ho zapísať do základnej školy.



Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnili od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Podobný termín zápisu (apríl 2021) sa predpokladá aj pre rok 2021/2022.



V minulom roku kvôli pandémii koronavírusu určoval konkrétne termíny zápisov zriaďovateľ ZŠ s tým, že zápisy školy organizovali bez osobnej prítomnosti detí. Odporúčala sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňovali, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.





19.2.2021 (Webnoviny.sk) -V dnešnej dobe majú rodičia viacero možností pri výbere základnej školy ako v minulosti. Už to nemusí byť len spádová škola. Rodičom sa odporúča, aby si o nej zistili čo najviac. Zdrojom informácií môže byť internetová stránka školy, no na nej sa určite nedozviete všetko.Zápisy do základnej školy sa realizujú už v apríli, avšak v roku 2020 kvôli pandémii zápis prebehol bez detí. Ešte pred samotným zápisom organizovali školy Dni otvorených dverí, v rámci ktorých mali rodičia možnosť spoznať učiteľský zbor, aj zistiť viac o celkovom fungovaní školy. To však v tomto roku – práve kvôli pandémii - nebude vôbec možné."Rodičom momentálne náročné časy pandémie neumožňujú dostatočný čas na prieskum. Aj preto im podávame pomocnú ruku a prinášame možnosť pozhovárať sa s odborníkmi nielen o tom, na čo sa sústrediť pri výbere základnej školy, ale hlavne o tom, čo by škola mala priniesť samotnému dieťaťu," vysvetľujev rámci vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia.Nielen vstup do školy, ale celé vzdelávanie na základnej škole by malo byť pre dieťa príjemné. To, čo zažije dieťa v prvých ročníkoch, ovplyvní jeho ďalšiu vzdelávaciu dráhu, motiváciu učiť sa, aj ochotu pracovať na sebe. Nemalá skupina žiakov však prežíva zlú skúsenosť už v prvých mesiacoch nástupu do základnej školy. Pocit zlyhania a vnímanie seba samého ako neúspešného žiaka pritom môžu viesť až k celkovej rezignácii na vzdelávanie.Aktuálna situácia a dištančné vzdelávanie ešte viac zvýraznili rozdiely medzi jednotlivými školami. Ukázalo sa, ktoré školy dokážu flexibilne reagovať, aj akých aktívnych majú učiteľov. "Nešlo ani tak o samotnú digitalizáciu, ako skôr o schopnosť a ochotu vedenia škôl a učiteľov adaptovať sa na nové veci. O empatiu, porozumenie, time manažment. Aj toto by malo byť jedným z kritérií pri výbere školy," hovorí Analýza zistení o stave školstva na Slovensku z roku 2019, do ktorej sa zapojilo viac ako 15 tisíc respondentov, ukázala, že vzdelávanie v súčasnosti nedokáže reagovať na rozmanitosť potrieb a záujmov detí, ani na potrebu diskutovania a premýšľania. Tiež nedostatočne využíva potenciál kognitívnych schopností žiakov a nerešpektuje dospievajúcich. Navyše odhalila zvyšujúci sa počet nešťastnejších detí v školách kvôli neschopnosti, nepružnosti či neochoty vzdelávacieho systému."Množstvo škôl stále kladie veľký dôraz na memorovanie, aj keď deti by sme mali učiť najmä to, ako sa v tom množstve informácií nestratiť a ako by ich mali kriticky vyhodnotiť. Život sa zmenil, preto by sa malo zmeniť aj vyučovanie. Nemalo by to byť už len o direktívnom nariaďovaní, ale o ľudskom prístupe a podpore vnútornej motivácie detí vzdelávať sa," vysvetľujeĎalším dôležitým faktorom pri výbere základnej školy by preto mal byť spôsob a metódy výučby, ako aj samotná spolupráca medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Aktívna podpora žiakov, podnecovanie radosti z poznávania, rozvíjanie vedomostí a zručností – toto sú kľúčové faktory v edukácii, zhodujú sa odborníci. "Deti by sme mali pripraviť na reálny život, ale pritom im ukázať zmysel a význam všetkého, aj vzdelávania. Okrem toho by sa škola mala sústrediť na výchovný rozmer a budovať charakter dieťaťa," dopĺňaZnámka vyjadruje len to, ako dieťa naplnilo štátom predpísaný štandard. Neodráža posun dieťaťa v jeho celkovom napredovaní, ani jeho záujem o dané učivo. "Ak dieťa nevidí význam a zmysel preberanej látky, môže byť a aj je nespokojné, nechce sa učiť, následne má zlé známky. Práve tu nastupuje kreativita učiteľa - aj zo zdanlivo nezáživnej témy sa dá vhodným spôsobom spraviť zaujímavá hodina či projekt. No to sme už pri pripravenosti a ochote učiteľov," dodávaPozitívom slovenských škôl podľa štúdie OECD je, že žiakom poskytujú bezpečné prostredie na učenie a v školách sa vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania sa žiakov. Množstvo rodičov sa však zameriava na to, koľko súťaží, olympiád či pretekov daná škola vyhrala. Odborníci sú však v tomto značne zdržanliví: "V škole, v ktorej deti veľa súťažia, súťažia aj učitelia. Škola sa potom môže stať bojiskom, na ktorom sú víťazi, ale aj porazení. Súťaživé prostredie môže vyústiť do agresivity a šikany. Preto nepreferujem súťaživé prostredie. Naopak priestor, v ktorom sa bude akceptovať jedinečnosť každého dieťaťa, má vplyv na jeho osobnostné nastavenie a rast. Podporné a podnetné prostredie by malo byť rozhodujúcim kritériom pri výbere základnej školy. Ak v škole panuje kultúra vzájomného rešpektu a úcty, je to pre mňa vstupná brána do školy. Všetky ostatné kritériá sú až za tým," radíInformačný servis