Calum Scott ďalšou hviezdou LOVESTREAM FESTIVALU v Bratislave

Spevák s výnimočným hlasom a autentickými textami skladieb sa do povedomia svetovej verejnosti dostal vďaka účasti v súťaži Britain’s Got Talent, v ktorej získal „zlatý bzučiak“ od popredného odborníka na popmusic Simona Cowella.

„Za celý čas, čo som v tejto šou, som nepočul muža s takým talentom, ako máš ty,“ povedal v roku 2016 o Calumovi Scottovi Simon Cowell a pokračoval: „Vážne. Tvoja verzia tejto skladby (pozn. Dancing on My Own) bola senzačná, a to mi ukázalo, že si viac ako spevák, si umelec a práve preto si to dostal (pozn. zlatý bzučiak).“ Ihneď po odvysielaní relácie stúpol počet fanúšikov speváka na jeho sociálnych sieťach o viac ako 25 tisíc a talent v priebehu nasledujúcich rokov iba potvrdil. V súčasnosti má Calum Scott niekoľko platinových ocenení, miliardy kombinovaných streamov po celom svete a patrí k absolútnej špičke interpretov.

Calum Scott – You Are The Reason:

Calum Scott prinesie na LOVESTREAM FESTIVAL ďalší nezabudnuteľný zážitok pre každého návštevníka. „Jeho emócia je autentická, jeho schopnosť prerozprávať cez hudbu príbeh zanecháva v každom návštevníkovi koncertu správu, ktorá rezonuje,“ zaznieva z recenzií jeho koncertov. Britský spevák sa naviac nebráni nechať priechod svojím emóciám aj počas koncertu. Nie je nič nezvyčajné ho vidieť plakať pri skladbe. Svoje vnútorné konflikty, ktoré spracoval napríklad vo forme balady „If Our Love is Wrong“, dáva najavo aj pri živom vystúpení. Naviac dokáže strhnúť dav skvelými popovými skladbami ako „Give Me Something“, pri ktorých doslova skáče po pódiu a užíva si svoj život.

V lete 2021 vydal ďalšiu hitovku „Where Are You Now“, ktorú pripravil spoločne s belgickým umelcom Lost Frequencies, ktorý vystúpi na LOVESTREAM FESTIVALE o deň skôr. Skladba sa stala ďalším veľkým hitom na niekoľko mesiacov a len na YouTube má viac ako 42,5 milióna videní.

Lost Frequencies ft Calum Scott – Where Are You Now:

LOVESTREAM FESTIVAL ohlásením Caluma Scotta definitívne potvrdzuje status najväčšieho hudobného podujatia na Slovensku, a to nielen v roku 2022. Počas troch dní (10. až 12. júna 2022) vystúpia na štadióne Tehelné pole (Národný futbalový štadión) v Bratislave zahraničné hviezdy ako Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Calum Scott, Lost Frequencies, Zoe Wees, Zara Larsson, ale aj top interpreti zo Slovenska a Čiech – IMT Smile, Lucie, Kryštof, Inekafe, Horkýže Slíže, No Name, Heľenine Oči či Čechomor. Naviac, ešte stále nie sú zverejnení všetci účinkujúci. Ďalšie meno ohlásia organizátori čoskoro.

