Calzona dal na kvalifikácii o EURO 2024 šancu aj mladíkom, pre zranenia chýbajú Bero a ďalší hráč

Šanca pre mladíkov

Chýba aj Strelec





Slovenskí futbalisti odohral v kvalifikácii o postup na ME 2024 už šesť zápasov. V marci doma remizovali s výberom Luxemburska 0:0 a zdolali tím Bosny a Hercegoviny 2:0, v júni triumfovali na Islande 2:1 aj v Lichtenštajnsku 1:0, v septembri doma podľahli výberu Portugalska 0:1 a zdolali Lichtenštajnsko 3:0. V tabuľke J-skupiny im patrí druhá priečka so ziskom trinástich bodov. Na čele sú Portugalčania s osemnástimi bodmi, za Slovákmi sú na 3. priečke hráči Luxemburska s desiatimi bodmi. Výbery Bosny a Hercegoviny aj Islandu nazbierali po šesť bodov, družstvo Lichtenštajnska je na dne zatiaľ bez bodu.







Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy kvalifikácie o postup na ME 2024 do Nemecka:

Brankári: Henrich Ravas, Marek Rodák, Martin Dúbravka

Obrancovia: Ľubomír Šatka, Erik Jirka, Norbert Gyömbér, Dávid Hancko, Milan Škriniar, Peter Pekarík, Michal Tomič, Vernon De Marco, Denis Vavro

Stredopoliari: Jakub Kadák, Juraj Kucka, Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, Laszló Bénes, Dominik Hollý

Útočníci: Róbert Polievka, Tomáš Suslov, Ľubomír Tupta, Róbert Mak, Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Róbert Boženík, Leo Sauer





5.10.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na októbrové súboje proti výberom Portugalska a Luxemburska na pôde súperov v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka dovedna 28 hráčov - troch brankárov, deviatich obrancov, siedmich stredopoliarov a deviatich útočníkov.V porovnaní so septembrom sa do nominácie nedostali Martin Valjent, Matúš Kmeť, Matúš Bero Adam Zreľák , šancu však dostanú Ľubomír Šatka, Dominik Hollý či mladík Leo Sauer."Vybrali sme to najlepšie, čo máme k dispozícii, no dávame šancu aj mladíkom," uviedol vo štvrtok hlavný kouč Calzona. Potvrdil, že Zreľák s Berom budú chýbať pre zranenia."S Martinom Valjentom sme hovorili po septembrových dueloch, v klube neprechádza ideálnym obdobím. Teraz bude najlepšie, keď zostane v klube a bude sa koncentrovať na pôsobenie tam," poznamenal.Smerom k 17-ročnému Leovi Sauerovi kouč Calzona poznamenal: "Má kvalitu, v klube hrá veľmi dobre. Hrá na pozícii, na ktorú potrebujeme presne také typy, čo dokážu obísť súpera. Odkedy som tu, tak tvrdím, že musíme dávať priestor mladíkom, aby sa učili od skúsenejších hráčov." Okrem Sauera je premiérovo v národnom tíme aj Dominik Hollý.V nominácii sú aj štyri hráči z domácej ligy, rovnako ako v septembri však chýba Dávid Strelec. "Sledujeme aj domácu ligu, za ostatný rok dostali viacerí príležitosť. Dávid hrá dobre, v jeho prípade sa teraz rozhodujeme. Tento zraz sme sa rozhodli pre iné mená pre ich charakteristiky," prezradil taliansky tréner Calzona.Septembrovou bázou slovenského výberu bude tradične Senec. Zraz je naplánovaný na nedeľu 8. októbra, potom sa však Slováci presunú za súpermi. V piatok 13. októbra nastúpia v Porte proti domácemu výberu Portugalska a o tri dni neskôr v Luxemburgu proti domácim Luxemburčanom."Októbrové zápasy sú veľmi dôležité. Chystáme sa na to, aby sme v nich bodovali. Do každého duelu musíme ísť s tým, aby sme dosiahli úspešný výsledok, aby sme splnili cieľ, ktorým je postup na Euro. Boli by sme hlúpi, ak by sme do Portugalska nešli odovzdať maximum. Luxembursko je silný a nebezpečný tím, preto nás čaká ťažký duel po fyzickej aj mentálnej stránke, lebo to bude dôležité stretnutie," doplnil Calzona.