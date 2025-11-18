|
Utorok 18.11.2025
Úvodná strana
|
18. novembra 2025
Calzona po debakli s Nemcami: „Nie sme na ich úrovni“
Nemci mali zápas od úvodného hvizdu pevne v rukách. Ich gólový uragán rozbehol Nick Woltemade a v prvom polčase domáci zasadili súperovi pred 40-tisícovou kulisou ďalšie tri rany.
Tréner Francesco Calzona po debakli 0:6 v záverečnom súboji kvalifikácie MS 2026 na pôde Nemecka priznal, že slovenská futbalová reprezentácia nedosahuje úroveň svojho pondelkového súpera. Favorit A-skupiny postúpil na MS v USA, Kanade a Mexiku ako jej víťaz priamo, Slováci obsadili druhú priečku. Najvyššiu prehru v súťažnom stretnutí v histórii musia hodiť za hlavu, už v marci ich totiž čaká účasť v baráži, odkiaľ vedie cez dva zápasy cesta na šampionát do USA, Kanady a Mexika.
Nemci mali zápas od úvodného hvizdu pevne v rukách. Ich gólový uragán rozbehol Nick Woltemade a v prvom polčase domáci zasadili súperovi pred 40-tisícovou kulisou ďalšie tri rany. Koncert pokračoval aj po zmene strán. „Súper na nás vyletel od prvej minúty. Za stavu 1:0 sme mali nejaké šance, kebyže ich premeníme, mohol sa zápas vyvíjať inak. Po druhom góle sa však už domáci dostali do ´laufu´ a bolo nad naše sily zastaviť ich. S týmto výkonom by však proti nim mal obrovské problémy každý súper. Do úvahy treba vziať, že sme nastúpili s hráčmi, ktorí neboli v stopercentnej fyzickej kondícii. Keď chcete ublížiť Nemecku, musia hráči podať 110-percentný výkon a súperovi hrať tak na 50-60 percent svojich možností. Nemci však proti nám ukázali svoju kvalitu,“ priznal na pozápasovej tlačovej konferencii Calzona.
Slovákom pred zápasom s tímom ovenčeným množstvom cenných trofejí vlievalo sebavedomie septembrové domáce víťazstvo 2:0, ktorým šokujúco vstúpili do kvalifikácie. O dva mesiace neskôr však tréner Julian Nagelsmann spravil v nominácii až 10 zmien. Jeho tím totálne zmenil hernú tvár a výkonom v Lipsku dal zabudnúť na výbuch v hlavnom meste Slovenska. „Nemôžeme si myslieť, že sme na ich úrovni, aj keď sme ich doma zdolali. Raz sa to môže stať, ale tiež je veľmi pravdepodobné, že s nimi častejšie prehráme. Musíme vedieť, aká je naša úroveň a bez nejakého ega si priznať, kam patríme,“ tvrdil Calzona.
Jeho tím v rýchlej kvalifikácii, ktorá prebiehala od septembra do novembra, splnil postupom do baráže cieľ. V kvalifikácii zdolal všetkých súperov (okrem Nemecka aj Severné Írsko a Luxembursko - pozn.) a s bilanciou 4 výhry a 2 prehry obsadil druhé miesto, ktoré mu garantuje účasť v baráži. „Napriek problémom so zraneniami hráčov sme splnili cieľ, ktorý sme si dali pred kvalifikáciou. Boli sme s Nemcami plece pri pleci až do posledného zápasu. Prehra 0:6 nie je dobrá, nie som s ňou spokojný. My však musíme kráčať ďalej po našej ceste a tá nie je taká istá, akú majú Nemci. Taká je realita. Mrzí ma táto prehra, je najvyššia pre Slovensko, ale aj pre mňa osobne. Nikdy som neutŕžil debakel 0:6.“
Hráčom sa po zápase poďakoval, no už sa pozeral smerom k baráži. V nej sa pre Slovensko začínajú rysovať eventuálni súperi - Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina alebo Kosovo. „Sokoli“ by mali figurovať pred štvrtkovým žrebom v druhom koši a semifinále baráže by tak hrali doma. Definitívnu podobu však dajú až utorkové zápasy kvalifikácie. „Som na mojich hráčov hrdý. Sú sklamaní, ale ideme ďalej. Čo sa týka možných súperov, sú to mužstvá plus-mínus na našej úrovni. Každý z nich je nepríjemný, ale pokiaľ budeme v dobrej kondícii a hráči prídu na marcový zraz zdraví, môžeme byť úspešní,“ dodal Calzona.
Nemecko sa na MS kvalifikovalo 21-krát v histórii a to aj napriek nevydarenému štartu do kvalifikácie. Po ňom však prišlo päť víťazstiev, hoci nie vždy po presvedčivých výkonoch. Až proti Slovensku sa „Nationalelf“ predviedli vo svojej najjagavejšej verzii. Pod šesť gólov sa podpísalo päť rôznych hráčov vrátane dvoch mužov, ktorí naskočili z lavičky náhradníkov. Nemci sa spolu so svojimi fanúšikmi bavili od začiatku do konca, štadiónom sa prehnala nejedna mexická vlna. „Každý z hráčov odohral extrémne dobrý zápas. Skvele nám vyšiel vstup do stretnutia, strelili sme fantastické góly a boli sme pánmi na ihrisku. Nemôžem tímu nič vytknúť, som na neho hrdý, akým spôsobom si vybojoval účasť na MS,“ vyjadril sa nemecký kouč J. Nagelsmann.
