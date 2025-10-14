|
Utorok 14.10.2025
14. októbra 2025
Calzona po horore nezvyšoval hlas: „Pomohol nám prvý gól“
V porovnaní s piatkovým duelom v Severnom Írsku, ktorý Slováci po slabom výkone prehrali 0:2, spravil Calzona štyri zmeny v zostave.
Zdieľať
Tréner Francesco Calzona označil výkon slovenských futbalistov v úvodných 35 minútach zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 s Luxemburskom za hororový. Jeho hráči v prvom polčase ani raz nevystrelili na bránu, prebudili sa až po zmene strán. Po víťazstve 2:0 napokon vybojovali „povinné“ tri body a celkovo ich majú na konte deväť, rovnako ako favorizované Nemecko, ktoré je na čele tabuľky vďaka lepšiemu skóre.
„Prvých 35 minút bol z našej strany horor. To, čo nám funguje tri roky, nám teraz vôbec nevychádzalo. Pokazili sme všetko, na čo sme siahli. Pustili sme do zápasu nepríjemného súpera, ktorý nám robil nám problémy. Pokiaľ nás donúti k zlej hre súper, tak to akceptujem. V tomto zápase som však mužstvo nespoznával. Akoby to ani nebolo mužstvo, ktoré trénujem. Naozaj som čakal na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi,“ začal hodnotenie Calzona, ktorý vo svojom 35. zápase na lavičke národného tímu dosiahol 16. víťazstvo.
Po prestávke to bola v podaní domácich iná pesnička. Pomohol im najmä rýchly gól Adama Oberta, ktorý si otvoril strelecký účet v národnom tíme. „Gól pomohol mužstvu, ale už aj úseky hry pred ním boli na dobrej úrovni. S pribúdajúcimi minútami som cítil, že môžeme byť úspešní. Luxemburčanom sme brali istoty, dobre sme zatvárali priestory. Myslím si, že sme zápas kontrolovali,“ dodal Calzona a prezradil, aké slová padli v šatni slovenského tímu v polčasovej prestávke za stavu 0:0. „Nezvyknem byť agresívny voči hráčom, zbytočne nekričím. Prízvukoval som im, že sa musíme vrátiť k veciam, ktoré nám fungujú na tréningu. Chalani to pochopili, mali sme v druhom polčase väčší poriadok na ihrisku. Vedeli presne, čo majú robiť. Po prvom góle sme súpera do ničoho nepustili a zvíťazili sme.“
V porovnaní s piatkovým duelom v Severnom Írsku, ktorý Slováci po slabom výkone prehrali 0:2, spravil Calzona štyri zmeny v zostave. Veľkou vzpruhou bol príchod Dávida Hancka, ktorý sa pripojil k tímu po pôrode manželky až v nedeľu. „Dávid zdvihol herný výkon mužstva. Odohral ideálny zápas. Prvých 10-15 minút mal aj on ťažkosti, ale potom podal svoj optimálny výkon,“ pochválil ľavého obrancu Atletica Madrid kouč Slovenska, ktorý bol spokojný aj s prístupom ďalších nových mužov v zostave - Oberta a Tomáša Riga. „Tomáš chcel až tak, že niekedy bol v priestoroch, kde nemal byť. Chcel však urobiť to najlepšie pre mužstvo. Odohral zápas na dobrej úrovni. Je to hráč, ktorý nám ukázal, že s ním môžeme do budúcnosti počítať. Obert takisto ukázal veľmi dobré veci, ale mal aj dosť faulov. Sú to mladícke chyby, ktoré časom odbúra. Ku gólu mu gratulujem, hoci pred ním nedodržal taktické pokyny. Objavil sa totiž na mieste, kde mal byť Haraslín.“ Na pozícii „šestky“ alternoval Ondrej Duda pri absencii zraneného špílmachra Stanislava Lobotku. „Duda mal v hre svetlé aj horšie momenty, ale hral prvýkrát v reprezentácii na novej pozícii. Nie je zvyknutý hrať nižšie, ale je jeden z dvoch-troch našich najlepších hráčov nášho výberu, čo sa týka sebavedomia a techniky.“
Na svetový šampionát do USA, Kanady a Mexika sa automaticky dostanú iba víťazi skupín, tímy na druhých priečkach čaká baráž. Boje v kvalifikačných skupinách sa uzavrú už o mesiac. Slovákov čaká v piatok 14. novembra o 20.45 h v Košiciach nesmierne dôležitý zápas so Severným Írskom a ak zvíťazia, zaistia si minimálne baráž. V pondelok 17. novembra o 20.45 h nastúpia v Lipsku proti Nemecku. Calzona vie, že kolísavosť výkonov je problém „sokolov“. „Potrebujeme sa zlepšiť vo viacerých aspektoch. Musíme si však uvedomiť, aká je naša úroveň a kam patríme. Máme dobré postavenie v tabuľke,“ dodal Calzona, ktorý opätovne upriamil pozornosť na vyrovnanosť tímov v Európe. „S Luxemburčanmi máme vždy problémy, je to dobre trénované mužstvo a nikomu sa už proti nim nehrá ľahko. Futbal v Európe sa vyrovnáva, Island remizoval s Francúzskom, Faerské ostrovy zdolali Česko, Cyprus získal bod proti Rumunsku. Futbal sa po tejto stránke zmenil.“ Na duel s Luxemburskom prišlo v Trnave vyše 13-tisíc divákov a Calzona sa im poďakoval za podporu. „Som veľmi rád, že nás prišli povzbudiť. Myslím, že ľudia dokážu oceniť, že v každom zápase sa snažíme hrať na maximum a podať čo najlepší výkon.“
Luxemburčania sa krčia na dne tabuľky s nulou na bodovom konte, hoci minimálne v dvoch zápasoch mohli bodovať - doma proti Severným Írom a Slovákom. Nový tréner Jeff Strasser bol z výsledku v Trnave frustrovaný, no prísľubom sú výkony jeho tímu a od tých sa chce odraziť. „Keď sa pozriem na všetky štatistiky, vyčnieva spomedzi nich naša nízka efektivita. Tá je hlavným dôvodom, prečo sme prehrali. Dnešok je pre nás frustrujúci. Sme realisti, keď vidíme zloženie skupiny, ktorá je veľmi kvalitná. Prehrali sme zatiaľ všetky štyri zápasy, ale ja si budem pamätať aj to, akým herným prejavom sme sa prezentovali. Vždy budem podporovať tento tím.“
