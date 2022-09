Calzona povolal na Ligu národov 27 hráčov, do nominácie zaradil i viacerých nováčikov

Dávida Ďuriša. Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona zaradil do svojej premiérovej nominácie i štyroch nováčikov - Matúša Rusnáka, Kristiána Valla, Miroslava Káčera

Nástup Slovákov

Kvarteto nováčikov



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na septembrové zápasy Ligy národov 2022/2023:

Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Dominik Takáč

Obrancovia: Matúš Rusnák, Vernon De Marco, Ľubomír Šatka, Peter Pekarík, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, Martin Valjent, Kristián Vallo

Stredopoliari: Miroslav Káčer, Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Patrik Hrošovský, Christián Herc, László Bénes, Erik Jirka, Martin Regáli, Lukáš Haraslín

Útočníci: Róbert Boženík, Adam Zreľák, Ivan Schranz, Samuel Mráz, Dávid Ďuriš





12.9.2022 (Webnoviny.sk) -Taliansky odborník, ktorý podpísal so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) kontrakt do 31. decembra budúceho roka s možnosťou predĺženia spolupráce v prípade postupu na ME 2024, na úvod pondelňajšej tlačovej konferencie priznal, ako sa rodila jeho premiérová nominácia. „Snažil som sa vytvoriť vhodný tím na to, ako chcem hrať,“ uviedol.Slovenské mužstvo nastúpi v druhej polovici septembra v dueloch Ligy národov 2022/2023 proti výberom Azerbajdžanu (22.9. v Trnave) a Bieloruska (25.9. v srbskom meste Bačka Topola).V tabuľke 3. skupiny C-divízie LN patrí Slovákom priebežné 2. miesto so ziskom šiestich bodov a majú už iba minimálnu šancu na víťazstvo v skupine a prienik do B-divízie.V tabuľke vedú hráči Kazachstanu s 10 bodmi. „Ešte stále máme možnosť postúpiť. Chceme vyhrať. Zároveň však zápasy poslúžia na to, aby som sledoval týchto hráčov,“ povedal Calzona.Na margo povolania kvarteta nováčikov podotkol. „Potrebujem, aby hráči mali isté vlastnosti, a myslím si, že títo hráči ich majú. Myslím si, že môžu reprezentovať. Videl som, ako hrajú, podľa mňa sú dobrí. Teraz mi to musia ukázať na tréningoch a v zápasoch,“ dodal 53-ročný rodák z Kalábrie.V Calzonovej nominácii sú dvaja brankári z anglickej Premier League . Dúbravka ani Rodák vo svojich kluboch momentálne nie sú „jednotky“. „Málo hrávajú. Budeme mať štyri-päť tréningov a uvidíme, ktorý z nich bude v základnej zostave,“ podotkol taliansky kormidelník.Do národného mužstva sa po dlhšom čase vracajú László Bénes Samuel Mráz . „Čo sa týka Bénesa, myslím si, že je to veľmi talentovaný hráč. Aj keď v klube teraz nehráva, chcem mu dať príležitosť. Mráza poznám z Talianska. Platí pri ňom to isté, čo pri Bénesovi. Chcem, aby ukázal svoj potenciál a bol súčasťou tohto tímu,“ poznamenal dlhoročný asistent známeho talianskeho kouča Maurizia Sarriho.