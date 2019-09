Cameronove výroky o kráľovnej vyvolali v Buckinghamskom paláci nevôľu

David Cameron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. septembra (TASR) - Priznanie bývalého britského premiéra Davida Camerona, že pred referendom o nezávislosti Škótska od Spojeného kráľovstva v roku 2014 požiadal kráľovnú Alžbetu II. o intervenciu, vyvolalo vo štvrtok v Buckinghamskom paláci nevôľu. Britskej stanici BBC to povedal nemenovaný zdroj.Úlohou hlavy štátu v Spojenom kráľovstve je totiž zostať neutrálnou a nezasahovať do politického vývoja.Expremiér Cameron, ktorý stál na čele úspešnej kampane za zotrvanie Škótska v kráľovstve, skôr vo štvrtok v dokumentárnom filme BBC priznal, že žiadal kráľovnú o pomoc - povedal jej, či by nemohla aspoňnaznačiť, že s nezávislosťou Škótska nesúhlasí. Existovala totiž možnosť, že Škótsko bude v referende hlasovať za odtrhnutie.Podľa vlastných slov sa expremiér vtedy rozprával s kráľovniným osobným tajomníkom a tomu povedal, žeNiekoľko dní pred hlasovaním, ktoré sa konalo 18. septembra 2014, kráľovná v Škótsku obyvateľom povedala, že dúfa, že si. Bolo to vyjadrenie, ktorým sa kráľovná podľa tlačovej agentúry AFP postarala o palcové titulky. V následnom referende hlasovalo 55,3 percenta Škótov za zotrvanie v Spojenom kráľovstve a 44,7 percenta sa vyslovilo za nezávislosť.Sídlo kráľovnej Buckinghamský palác sa oficiálne k výrokom Camerona teraz nevyjadrilo.Cameronove odhalenia sa nachádzajú v dvojdielnom dokumentárnom filme BBC, v ktorom expremiér spomína na svoje pôsobenie v úrade, známom ako Downing Street.Uvedený zdroj pre BBC ešte povedal, že zverejnenie rozhovorov medzi premiérom a panovníčkoudodal zdroj.Spravodajca BBC z prostredia kráľovskej rodiny Jonny Dymond uviedol, že slová zdroja naznačujú, ženad Cameronovými výrokmi.