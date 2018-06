Cancelo je už na lekárskych testoch v Juventuse Turín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 27. júna (TASR) - Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo prišiel v stredu do Turína, kde absolvuje lekárske testy pred prestupom do Juventusu zo španielskej Valencie.Hráč Valencie príde najprv na hosťovanie a po sezóne "Juve" zaplatí odstupné 40 miliónov eur, informovala agentúra dpa. Uplynulú sezónu odohral dvadsaťštyriročný Cancelo na hosťovaní v Interi Miláno, no ten sa rozhodol neuplatniť opciu na trvalý prestup.