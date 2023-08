Čandraján-3 poslal prvé zábery Mesiaca, pristávať bude už o niekoľko dní (video)

Vesmírna loď je v poriadku

Štvrtá krajina na mesiaci

7.8.2023 (SITA.sk) - Indická vesmírna agentúra (ISRO) zverejnila prvé zábery Mesiaca , ktoré zachytila vesmírna loď Čandraján-3 . Snímky ukazujú krátery na povrchu Mesiaca, ktoré sa zväčšujú, ako sa stroj približuje k obežnici Zeme.Čandraján-3 v sobotu vstúpil na obežnú dráhu Mesiaca a 23. augusta by na jeho povrchu mali pristáť pristávací modul s roverom. Pristáť by mali pri málo prebádanom južnom póle Mesiaca. Informuje o tom spravodajský portál BBC.ISRO informovala, že všetky kontroly ukázali, že je Čandraján-3 v poriadku. Poukázala pritom na to, že je to už po tretí raz, čo sa jej podarilo dostať na lunárnu orbitu jej stroj. Prvá misia Čandraján-1 sa uskutočnila v roku 2008 a vykonala podrobný prieskum vody na povrchu Mesiaca a dospela k záveru, že má počas dňa atmosféru.Čandraján-2 do vesmíru letel v júli 2019, pričom mal tiež orbiter, pristávací modul aj rover. Druhé dve zariadenia však nedokázali mäkko pristáť a zrútili sa pri zostupe.Čandraján-3, ktorý má hmotnosť 3 900 kilogramov a stál 6,1 miliardy indických rupií, má podľa Somanatha rovnaké ciele ako jeho predchodca. Pristávací modul Vikram, ktorý má meno po zakladateľovi ISRO, váži zhruba 1 500 kilogramov a v jeho vnútri sa nachádza 26-kilogramový rover Pragján.Ak sa im podarí mäkko pristáť, šesťkolesové vozidlo sa potom vysunie a bude sa pohybovať okolo skál a kráterov na povrchu Mesiaca zbierajúc kľúčové údaje a snímky, ktoré pošle na Zem na analýzu.Ak sa Indii misia podarí, bude len štvrtou krajinou sveta, ktorá mäkko pristála na Mesiaci so svojím strojom. Dosiaľ tak urobili len USA, Sovietsky zväz a Čína.(1 EUR = 90,73 INR)