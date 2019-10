Čanecký 2. na pretekoch v Kamerune, získal aj 2 etapy a zelený dres

Na snímke slovenský cyklista Marek Čanecký Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Yaoundé 21. októbra (TASR) - Jediný slovenský kontinentálny tím Dukla Banská Bystrica zaznamenal úspešné vystúpenie na pretekoch Grand Prix Chantal Biya kategórie 2.2 v Kamerune (17.-20. októbra). Z pätice cyklistov sa najviac darilo Marekovi Čaneckému, ktorý obsadil druhé miesto v celkovom poradí, vyhral dve etapy a získal aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Dokopy si pripísal na konto 44 bodov UCI.Okrem neho reprezentovali slovenský klub aj Juraj Bellan, Andrej Cully, Samuel Oros a Jakub Varhaňovský. Bellan so štartovným číslom 1 obhajoval vlaňajší žltý dres, no jeho zisku sa mu nepodaril. Čanecký skončil v úvodnej etape štvrtý, no následne vyhral druhú i tretiu. Dres celkového lídra od začiatku až do konca obliekal Alžírčan Azzedine Lagab.uviedol Čanecký v tlačovej správe Slovenského cyklistického zväzu.uviedol športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.