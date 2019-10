Cannabidiol by mala naďalej zostať v zozname psychotropných látok

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) - Látka Cannabidiol, CBD by mala aj naďalej zostať na zozname omamných a psychotropných látok. Pozmeňovací návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) schválili členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo na svojom zasadnutí v stredu.Návrh vypustiť látku Cannabidiol, CBD zo zoznamu psychotropných látok pôvodne odôvodnil predkladateľ novely zákona tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Po rozhodnutí poslancov však na tomto zozname naďalej zostane.Zoznam by sa mal rozšíriť o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry sa majú zaradiť medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC.