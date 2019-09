Cantica nova sa z Tokia vráti vo štvrtok, jej príbeh zaujal aj médiá

Na snímke vystúpenie speváckeho zboru Cantica nova. Foto: Cantica nova Foto: Cantica nova

Trnava/Tokio 11. septembra (TASR) – Členovia speváckeho zboru trnavských gymnázií Cantica nova by mali po neplánovanom predĺžení svojho zájazdu v Japonsku priletieť na Slovensko vo štvrtok (12. 9.). Spevokol uviazol v pondelok (9. 9.) na tokijskom letisku po tom, čo pre tajfún a následnú dopravnú zápchu nestihol svoj let. Veľvyslanectvo SR v Tokiu prevzalo riešenie núdzového pobytu 37 študentov a šiestich členov sprievodu a zabezpečilo ich potreby do času odletu.uviedol dirigent zboru Gabriel Kalapoš. Potom sa zbor podľa jeho informácií metrom prepravil na ubytovanie do centra mesta, kde strávi čas do odletu domov. Trnavčania poletia rozdelení na dve skupiny, jedna priamo na viedenské letisko a druhá s prestupom cez Frankfurt nad Mohanom.dodal Kalapoš, ktorý poďakoval vláde SR, ministerstvu zahraničných vecí SR a tiež Veľvyslanectvu SR v Tokiu za promptný prístup k riešeniu problému.O prípad trnavských gymnazistov, ktorí spolu s ďalšími tisícmi cestujúcich strávili prvú noc v spacákoch na letisku, sa podľa zbormajstra zaujímajú nielen slovenské, ale aj japonské médiá.uviedol. Na sociálnych sieťach sa členom trnavského súboru ozval aj rovnomenný spevokol zo Sicílie. Uviedol, že pozná príbeh Slovákov v Tokiu a má záujem pozvať ich na vystúpenie.