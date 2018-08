Čaputová a Mikloško: Reakcia na únos ukáže schopnosť koalície vládnuť

Na archívnej snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. augusta (TASR) - To, ako predstavitelia vládnej koalície vyriešia kauzu únosu vietnamského občana, ukáže ich schopnosť vládnuť. Zhodujú sa na tom prezidentskí kandidáti Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) a František Mikloško (nezávislý). Čaputová pridáva požiadavku, aby bolo ministerstvo vnútra odobraté strane Smer-SD. Je to podľa nej jediná cesta, ako obnoviť dôveru v nezávislé vyšetrovanie bez politických zásahov.myslí si Mikloško, ktorý žiada dôkladné vyšetrenie celého prípadu a úlohy vtedajšej vlády v únose.Čaputová pripomína medzinárodný rozmer kauzy.hovorí kandidátka. Na konanie vyzýva predsedu vlády a ministra zahraničných vecí, ktorí by mali podať nemeckej vláde dôveryhodné vysvetlenie a verejný záväzok, že kauza bude vyšetrená.myslí si Čaputová. Zároveň ponúka bezplatnú právnu pomoc policajtom a prokurátorom, ktorí podali novinárom svoje svedectvo o únose.