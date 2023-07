Čaputová: Bez mimovládok by bolo známych menej korupčných káuz a nemal by sa kto zastať ľudských práv

Význam mimovládnych organizácií

Partnerský prístup k občianskej spoločnosti

18.7.2023 (SITA.sk) - Bez mimovládnych organizácií by bolo známych menej korupčných káuz a nemal by sa kto zastať ľudských práv niektorých obyvateľov Slovenska.Bolo by aj menej mimoškolských aktivít či nižšia dostupnosť kvalitnej starostlivosti pre pacientov a seniorov a náročnejšie by sa zháňali dobrovoľníci pri humanitárnych situáciách.Na svojej sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová , ktorá diskutovala so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom o význame mimovládnych organizácií a tiež o krokoch, ktoré by pomohli udržateľnosti tohto sektora. Témou boli aj aktuálne útoky na mimovládne organizácie.„Namiesto legitímnej diskusie o tom, kde sú hranice úloh, ktoré má zabezpečovať štát, a kde je naopak efektívnejšie využiť kapacity občianskeho sektora, sa v kontexte predvolebnej kampane rozmnožili konšpirácie, kádrovanie a vyhrážky," uviedla prezidentka a pripomenula, že jedným z výdobytkov novembra 1989 bola aj sloboda združovania sa.„Jej výsledkom sú dnes desiatky tisíc menších, a zopár väčších slovenských mimovládnych organizácií," spresnila Čaputová. Na záver prezidentka zdôraznila, že partnerský prístup k občianskej spoločnosti zvyšuje dôveru občanov k štátu, dáva hlas najslabším a dáva priestor na inovatívne riešenia.