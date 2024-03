Čaputová: Členstvo v NATO nám poskytuje bezpečnostné garancie na takej úrovni, aké by Slovensko nebolo schopné dosiahnuť samé (video)

Bezpečnosť, prosperita a mier

Rozhodnutie s mimoriadnym dopadom

28.3.2024 (SITA.sk) - Členstvo v NATO poskytuje Slovensku bezpečnostné garancie na takej úrovni, aké by krajina našich rozmerov nikdy nebola schopná sama dosiahnuť. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová , ktorá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO navštívila Styčný tím pre integráciu síl NATO Prítomní boli aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher a zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomír Svoboda . Ako prezidentka pripomenula, Slovensko si na ceste k členstvu v NATO, ktoré zdieľa s ďalšími 31 štátmi, prešlo zložitým vývojom, ktorý však skončil úspechom.„Rozšírenie NATO a EÚ o štáty na východ od železnej opony bol ten najlepší spôsob, ako zaistiť našej časti Európy bezpečnosť, prosperitu a mier. Plnohodnotné členstvo v týchto dvoch organizáciách považujem za jeden z najväčších úspechov naše novodobej histórie," uviedla prezidentka.Dodala, že členstvo v aliancii, kde sú všetci členovia pri rozhodovaní rovní, posilnilo vo svete aj váhu slova SR. „Umožnilo nám to teda rozšíriť, nie zúžiť, možnosti realizácie našich národných záujmov a našej suverenity. Teší ma, že dve dekády nášho členstva si pripomínam práve v sídle Styčného tímu NATO. Pred ôsmimi rokmi vznikol práve preto, aby aliancia Slovensko a členov uistila, že spojenci sú v prípade potreby pripravení brániť našu krajinu," dodala Čaputová.Veliteľ Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku Marián Kurilla uviedol, že je to prvýkrát, čo prezident v histórii jednotky navštívil toto zariadenie NATO. Ako vyhlásil, rozhodnutie byť súčasťou NATO sa ukázalo ako výnimočné a s mimoriadnym dopadom na celú slovenskú spoločnosť s dôrazom na bezpečnosť Slovenska.„Styčný tím pre integráciu síl NATO zohráva dôležitú rolu ako kľúčový funkčný prostriedok pre príchod alebo tranzit spojeneckých vojsk, ktorému môžeme čeliť v prípade agresie voči NATO," uviedol veliteľ a ubezpečil, že tím NATO je a zostane profesionálnou, lojálnou, schopnou a dobre vycvičenou jednotkou NATO s odhodlaním vždy dokončiť svoju misiu a prispieť ku kolektívnej obrane, a to nielen pre ochranu územia SR, ale tiež pre ochranu spoločných hodnôt založených na demokracii, ľudských právach a zákonnosti.