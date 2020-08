Čaputová: Je morálnou povinnosťou ohradiť sa voči represáliám bieloruského režimu

Vyjadriť podporu je potrebné

Tvrdé zákroky zo strany polície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Je našou spoločnou morálnou povinnosťou, ako členov Európskej únie a demokratického spoločenstva krajín, jasne sa ohradiť voči represáliám bieloruského režimu. Vo videu na sociálnej sieti to v súvislosti so situáciou v Bielorusku povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová Podľa hlavy štátu je potrebné prijať opatrenia voči tým, ktorí stoja za nariadením a použitím násilia a manipuláciou výsledkov prezidentských volieb.Občania Bieloruska majú podľa prezidentky nespochybniteľný nárok na to, aby si mohli slobodne zvoliť, kto bude stáť na čele ich štátu. „A tak ako my tu doma, aj Bielorusi majú nespochybniteľné právo na prejavenie vlastného názoru,” zdôraznila Čaputová.Doplnila, že považuje za správne a za potrebné vyjadriť podporu všetkým, ktorí sa v Bielorusku postavili za obhajobu základných demokratických práv a slobôd aj za cenu vlastnej bezpečnosti, zdravia, či dokonca života.„Násilie, ktoré bolo použité voči tým, ktorí prejavili odvahu nesúhlasiť so súčasným režimom, nesmie zostať nepovšimnuté,” dodala prezidentka.V Bielorusku prebiehajú protesty od vyhlásenia prvotných výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta. Podľa ústrednej volebnej komisie v Bielorusku vyhral voľby Alexander Lukašenko s viac ako 80 percentami hlasov.Podľa ľudí v uliciach a aj viacerých členov volebných komisií sú tieto čísla zmanipulované. Protesty v prvých dňoch sprevádzali tvrdé zákroky zo strany polície.Od 9. augusta polícia zadržala takmer sedemtisíc ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a dvaja zomreli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila.