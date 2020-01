Čaputová je proeurópska, proatlantická a postupuje v súlade so svojimi sľubmi, hodnotí Mesežnikov

Postupuje v súlade so sľubmi

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri zvolení Zuzany Čaputovej za prezidentku občania nepodľahli rodovým stereotypom, ale dali prednosť kvalitám kandidátky. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov v súvislosti s bilanciou najvýznamnejších udalostí roku 2019.Čaputová sa podľa Mesežnikova ukázala spomedzi všetkých prezidentských kandidátov ako najlepšie riešenie.„Postupuje v súlade so svojimi sľubmi. Je proeurópska a proatlantická. Pokračuje v stopách svojho predchodcu Andreja Kisku, ale robí to veľmi dobre, keďže zdôrazňuje hodnotové zameranie zahraničnej politiky SR,“ myslí si politológ.Zdôraznil, že prezidentka si svoju funkciu plní nadstranícky, nenadržiava nijakej politickej strane, ani tej, ktorej bola podpredsedníčkou.„Výhrady voči nej považujem za scestné. Obzvlášť, ak zaznievajú od predstaviteľov strany, ktorá tu lámala ústavnosť a presadzovala svojich ľudí s morálnym profilom nehodným pre činnosť v štátnej správe, ako bola napríklad Monika Jankovská,“ priblížil Mesežnikov.Doterajšie pôsobenie Čaputovej vo funkcii prezidentky hodnotí pozitívne aj politologička z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová.„Od svojej inaugurácie v júni 2019 je vo svojich postojoch a vyjadreniach konzistentná a hodnotovo pevne ukotvená. Obhajuje princípy a hodnoty liberálnej demokracie, čím napĺňa sľuby z prezidentskej kampane. Podporuje naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii NATO, udržiava dobré vzťahy aj s našimi strategickými partnermi, kam smerovali aj jej prvé zahraničné cesty. Šíri pozitívny obraz Slovenska,“ zhodnotila Dulinová Bzdilová.Zároveň poukázala na fakt, že prezidentka sa nebojí byť kritická v prípade, ak má iný postoj. „Ten prezentuje na vysokej úrovni politickej kultúry, či už na domácej alebo zahraničnej scéne. V prieskumoch dôveryhodnosti politikov na Slovensku sa umiestňuje na prvých priečkach,“ uzavrela politologička.Čaputová zvíťazila v prezidentských voľbách, ktoré sa konali minulý rok v marci. V druhom kole porazila kandidáta Smeru-SD a eurokomisára Maroša Šefčoviča. Svoj hlas jej odovzdalo 58,4 percenta voličov. Prezidentský sľub zložila počas slávnostnej inaugurácie 15. júna 2019.