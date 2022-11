Čaputová: Je veľmi dôležité uvedomovať si, že mier nie je samozrejmosťou

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová si v piatok na Vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave pripomenula Deň vojnových veteránov. Vo svojom vyhlásení zdôraznila najmä hodnotu mieru.„Dnes si pripomíname deň vojnových veteránov, pripomíname si koniec I. svetovej vojny, ale zároveň si pripomíname obete všetkých ľudí, ktorí v rôznych vojnových konfliktoch padli za mier a slobodu. V dnešnej dobe je veľmi dôležité uvedomovať si, že mier nie je samozrejmosťou, a práve kvôli tomu je veľmi významné si tieto pietne udalosti pripomenúť a myslieť na to, akou hodnotou mier je," uviedla po položení venca prezidentka Zuzana Čaputová.Od konca I. svetovej vojny uplynulo 104 rokov a deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Dovtedy v dejinách ľudstva najkrvavejší konflikt, ktorý trval štyri roky, ukončilo prímerie, ktoré podpísali 11. novembra 1918 ráno v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne. V ten istý deň o 11:00 vstúpilo do platnosti. Symbolom veteránov sa stal červený kvet vlčieho maku, ktorý si zvolila do svojho znaku aj Únia veteránov Slovenskej republiky.