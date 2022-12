Čaputová jednala s dočasne povereným premiérom Hegerom o fungovaní kabinetu i rozpočte

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu predpoludním prijala v Prezidentskom paláci dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). "Diskutovali spolu o režime fungovania odvolanej vlády vrátane personálnych zmien, o prerokovaní rozpočtu a postojoch politických strán k predčasným parlamentným voľbám," informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Vo štvrtok 15. decembra vyslovila Národná rada SR vláde Eduarda Hegera nedôveru. Prezidentka následne v piatok 16. decembra vládu odvolala, zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.



V rámci možných scenárov ďalšieho vývoja sa spomínali predčasné voľby, úradnícky kabinet menovaný prezidentkou i rekonštrukcia vlády. Práve o možnosti získať v parlamente opätovne podporu pre novozložený kabinet sa diskutuje medzi OĽANO a SaS. Heger a líder liberálov Richard Sulík v utorok (20. 12.) zatiaľ oznámili dohodu na schválení upraveného štátneho rozpočtu. Jednou z podmienok dohody je odchod Igora Matoviča (OĽANO) z postu ministra financií, dočasne má rezort viesť poverený premiér.

E. Heger: Dohodli sme sa na podpore štátneho rozpočtu na budúci rok

Strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na spoločnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámili premiér Eduard Heger (OĽANO) a predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Rozpočet by mal parlament schváliť vo štvrtok (22.12.).



Slovensko by sa tak vyhlo rozpočtovému provizóriu. Po schválení rozpočtu by mal skončiť vo svojej funkcii doterajší minister financií Igor Matovič (OĽANO). Od piatka (23.12.) by mal byť dočasne poverený riadením rezortu financií pravdepodobne premiér. Súčasťou dohody na rozpočte je zavedenie výdavkových limitov, zvýšenie aj zníženie niektorých daní a poplatkov.







"Máme dohodu na schválení rozpočtu. Áno, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis, ale na záver je dohoda taká, že rozpočet podporia strany OĽANO, Sme rodina, SaS aj strana Za ľudí," vyhlásil premiér. Zopakoval, že ak by nedošlo k schváleniu rozpočtu do konca tohto roka, bola by ohrozená pomoc ľuďom, firmám aj samosprávam s energiami. Ohrozené by bolo tiež zvýšenie miezd učiteľov, lekárov či zdravotníkov.



Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, ako to požaduje Európska komisia (EK) a plán obnovy. Tiež mimoriadne zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, vyššie zdanenie liehu a hazardu. Na druhej strane došlo k dohode aj na znížení daňového zaťaženia. Ide napríklad o trvalé zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na športoviská a gastro sektor, teda aj po 31. marci budúceho roka, ako to bolo pôvodne plánované. Zrušiť sa majú koncesionárske poplatky, zavedený bude eko registračný poplatok na automobily.



"Zároveň bude súčasťou rozpočtu presun do kapitoly zdravotníctva, a to 740 miliónov eur plus 80 miliónov eur. Od roku 2024 bude percento za poistenca štátu 4,5 %," avizoval Heger.



Sulík ozrejmil, že ústupok SaS spočíval v schválení niektorých vyšších daní. Súhlasí, že tieto kroky prinesú zisk do štátneho rozpočtu a je rád, že niektoré dane sa zároveň znížia.



"Som rád, že sme dospeli k záveru, že sme dospeli k dohode. Aj nám veľmi záleží na tom, aby pomoc pre ľudí vedela byť doručená, aby tomu nebránili legislatívne obmedzenia, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by nastalo rozpočtové provizórium," vyzdvihol predseda liberálov.



Čo sa týka rokovaní o novej či rekonštruovanej vláde, novej väčšine v parlamente alebo predčasných voľbách, podľa Sulíka to oddelili od rokovaní o rozpočte. Dohoda na rokovaniach podľa neho zatiaľ nie je. Počas dňa sa mal aj s ďalšími predstaviteľmi SaS stretnúť s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.



Premiér zdôraznil, že v tejto chvíli bolo potrebné vyrokovať podporu pre rozpočet a priniesť pomoc ľuďom. Pri rokovaniach sú podľa neho rôzne diskusie. Nepotvrdil úvahy o dohode na novej väčšine v parlamente.