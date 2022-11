Čaputová na konferencii Human Forum poukázala na deficity demokracie a poďakovala všetkým, ktorým nie sú ľahostajné (foto)

Poďakovanie organizáciám

Naša demokracia má deficity

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Všetkým, ktorý si hľadajú miesto a spôsob, ako byť pre demokraciu na Slovensku čo najužitočnejší, sa prihovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová na konferencii Human Forum v Banskej Bystrici.„Túto príležitosť som využila na poďakovanie všetkým organizáciám a každému z vás, kto pomáhate vysporiadať sa s problémami a so spoločenskými a ľudskými tragédiami, ktoré sa v našej spoločnosti i v okolitom svete dejú so znepokojujúcou intenzitou," uviedla Čaputová na sociálnej sieti.Ako ďalej dodala, odpoveďou mimovládnych organizácií na dnešné výzvy je úprimný záujem o veci verejné, otvorená diskusia, aktívne občianstvo, konštruktívny záujem prekonávať rozdielnosti a spolupracovať.„Naša demokracia má množstvo deficitov, či už v oblasti právnej a sociálnej, v oblasti zdravotníctva, školstva, aj v otázkach ochrany ľudských práv a je potrebné o nich otvorene hovoriť," upozornila prezidentka.Ďalej pripomenula, že v súčasnosti by sme nemali zabudnúť na slová prvého prezidenta bývalej Česko-slovenskej republiky T omáša Garriguea Masaryka , ktorý tvrdil, „ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tieto nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu."Zuzana Čaputová je presvedčená, že práve dnes je ten čas, aby sme sa o prekonávanie nedostatkov pokúsili s novým odhodlaním a spoločne.