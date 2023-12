Čaputová navštívila našich vojakov pôsobiacich v Bosne a Hercegovine, Slovensko má vraj „vynikajúci kredit“ (foto)

Výborné meno pre Slovensko

Stabilita Bosny a Hercegoviny

15.12.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila slovenských vojakov pôsobiacich v misii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. Hlava štátu je hrdá na to, že Slovensko má v tejto krajine „vynikajúci kredit“, o čom sa osobne presvedčila počas štvrtkových stretnutí s politickým vedením krajiny či s veliteľom misie.„Odvádzajú skvelú prácu a tým robia Slovensku výborné meno. Mnohí z nich nebudú mať príležitosť tieto sviatky stráviť so svojimi najbližšími. Som preto veľmi rada, že sem so mnou prišli ich rodinní príslušníci a že aspoň takto im môžeme sprostredkovať trochu času s najbližšími,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.Slovensko je súčasťou misie EUFOR Althea od roku 2004 a momentálne tu slúži 53 vojakov. Prezidentka Čaputová vyjadrila poľutovanie nad tým, že aj 28 rokov od ukončenia krvavého konfliktu tu ešte stále pretrváva napätie.„Môže to mať vplyv na stabilitu Bosny a Hercegoviny, ale aj celého regiónu západného Balkánu. S ním je úzko prepojená aj naša vlastná bezpečnosť. Bosnu a Hercegovinu preto podporujeme aj politicky na jej ceste k európskej integrácii, pretože iba tá je dlhodobou garanciou prosperity a bezpečnosti,“ uviedla.Počas štvrtkovej návštevy Bosny a Hercegoviny prezidentka zavítala aj do Sarajeva a ocenila kroky primátorky Benjaminy Karičovej, ktorá prezentuje novú generáciu politikov v tejto krajine.„Ukazuje, že napriek nedávnej tragickej histórii tejto krajiny sú v nej ľudia, ktorí sa pozerajú do budúcnosti a presadzujú pozitívnu politickú agendu. Hľadajú prieniky, ktoré môžu rôzne etniká a kultúry spojiť, nie rozdeľovať. Myslím, že to je správny recept a hlavné predvianočné posolstvo nielen pre Bosnu a Hercegovinu, ale aj pre nás na Slovensku," uzavrela Zuzana Čaputová.