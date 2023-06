Čaputová nebude opäť kandidovať v prezidentských voľbách (video)

aktualizované 20. júna, 15:42



Sily na ďalší mandát

Roky s mnohými krízami

20.6.2023 (SITA.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová sa nebude v prezidentských voľbách v roku 2024 opätovne uchádzať o funkciu hlavy štátu. Uviedla to v utorok vo svojom vyhlásení pre médiá.„Toto vyhlásenie je jedno z najťažších, aké som v živote urobila a zrejme aj urobím. Mám za sebou štyri profesijné aj ľudsky najťažšie roky môjho života a čaká ma piaty, ktorý zrejme nebude o nič ľahší,“ uviedla Čaputová v úvode svojho vyhlásenia. K rozhodnutiu, či bude opätovne kandidovať musela podľa vlastných slov odhadnúť svoje sily na ďalších šesť rokov.„Po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať," povedala Čaputová s tým, že to, čo pred štyrmi rokmi sľúbila dokončením mandátu, splní.„Aj naďalej sa budem snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti. Mrzí ma pritom, ak sklamem tých, ktorí očakávali aj moju opätovnú kandidatúru," vyhlásila Čaputová. Doplnila, že sa počas uplynulých štyroch rokov podarilo veľa dobrého a verí, že aj v tom poslednom roku mandátu urobí so svojim tímom veľa užitočného pre Slovensko.Ako vo svojom vyhlásení tiež povedala, posledné štyri roky boli spojené s mnohými krízami ako pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, energetická kríza a rekordná inflácia.„Vykonávala som mandát so štyrmi vládami za štyri roky a na jeseň vymenujem piatu. Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem,“ uviedla Čaputová a vysvetlila, že nesklamať túto dôveru znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami, inak by sa mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť jej a nie ona jemu a krajine.Zuzana Čaputová doplnila že osud Slovenska nezávisí od jedného človeka a že múdri a empatickí ľudia s dostatkom energie viesť Slovensko kandidovali v komunálnych voľbách, kandidujú v parlamentných voľbách a nie je dôvod, aby tak nebolo aj vo voľbách prezidentských.