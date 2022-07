Čaputová: Niektorým stranám ide o obsadenie prezidentského kresla hlavne pre právomoc udeliť milosť (video+foto)

Ďaleko za hranicou

Politický bezdomovec

9.7.2022 (Webnoviny.sk) - Niektorým politickým stranám ide o obsadenie prezidentského kresla, pretože prezident má výlučnú právomoc udeliť milosť. Pri bilancii uplynulých troch rokov v prezidentskej funkcii to v diskusii so Štefanom Hríbom na trenčianskom hudobnom festivale Pohoda uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová „Je to veľká právomoc, keď sa okrem svojho svedomia a faktov, ktoré mám v spise doložené, nemusíte držať absolútne ničoho. Rozumiem tomu, že niektorým politickým stranám ide o to, aby v prezidentskom kresle mali svojho človeka, aj v kontexte prebiehajúcich vyšetrovaní,“ poznamenala Čaputová.Obvinenia zo zmarenia referenda či označovania nálepkou americká agentka sú podľa Čaputovej ďaleko za hranicou legitímnej politickej súťaže.„Niektoré politické sily šíria naratívy, ktoré sú jednoznačné účelové a snažia sa ma nálepkovať niečím, čo je síce abstraktné, ale znie to nebezpečne. Problém je v tom, že časť verejnosti sa tomu rozhodla uveriť,“ skonštatovala prezidentka.Hríb z pozície moderátora diskusie načrtol, že nepozná v histórii prezidenta, ktorý by čelil kritike tak vládnej koalície, ako aj opozície.„Ako povedal jeden z mojich bývalých kolegov, ak ste občiansky kandidát, ste politický bezdomovec. Podporu opozície z logických dôvodov nemám a nemám ani podporu lídra najsilnejšej koaličnej strany. Osamotenosť, ktorej človek čelí, súvisí aj s tým, že prezidentská inštitúcia je tak postavená. Môžem sa radiť s celým svetom, ale vo výsledku je každé rozhodnutie mojou zodpovednosťou,“ dodala Čaputová.