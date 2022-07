Čaputová: Nikdy v našej modernej histórii nebolo Slovensko bližšie vojne

Jasná verejná komunikácia

Dôležitosť ozbrojených síl

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nikdy v modernej histórii nebolo Slovensko bližšie vojne. Nikdy od vstupu do Severoatlantickej aliancie nebolo Slovensko bližšie k možnej aktivácii článku 5.Na otvorení Veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR , ktoré sa konalo v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí, to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová „Stali sme sa frontline state so všetkým, čo k tomu patrí. Od miery rizika, ktorému môžeme byť vystavení, po potrebu zvýšiť našu pripravenosť na riešenie možných krízových situácií a zásadne posilniť našu obranyschopnosť," povedala prezidentka.Čaputová ocenila, že v tejto novej situácii sa ozbrojené sily, ale aj vedenie ministerstva obrany zachovali tak, ako sa zachovať mali.Vyzdvihla jasnú verejnú komunikáciu o tom, čo sa na východ od slovenských hraníc deje, kto je agresorom a kto je napadnutý, čo to znamená viesť obrannú vojnu a prečo je pomoc Ukrajine nielen výrazom solidarity, ale aj bezpečnostným záujmom Slovenska. „Toto vysvetľovanie je prepotrebné pre našu spoločnosť, ktorá ešte stále do značnej miery podlieha tlaku dezinformácií a klamstiev," uviedla.U ministra vnútra vyzdvihla, že sa mu podarilo pomoc prepojiť s podporou od spojencov tak, aby to ozbrojené sily neoslabilo, práve naopak.Ocenila zásluhu náčelníka generálneho štábu na hladkom prechode vojenskej techniky a materiálu v správnom čase, keď to Ukrajinci potrebovali.„Väčšina z týchto krokov sa stala napriek, a nie vďaka stavu, v ktorom sa dnes ozbrojené sily nachádzajú," pripomenula prezidentka a konkretizovala dlhodobé zanedbanie modernizácie, personálnu poddimenzovanosť, nedostatočnú techniku, materiálne zabezpečenie či infraštruktúru.„Invázia Ukrajiny zo strany Ruskej federácie je jasným signálom, že roky, keď sme si možno mohli dovoliť žiť v závetrí, sú nenávratne preč," pokračovala Čaputová a zdôraznila dôležitosť ozbrojených síl plniť svoju hlavnú úlohu: brániť Slovensko alebo niektorého zo spojencov.Zdôraznila aj zodpovednosť politických predstaviteľov za adekvátne podmienky plnenia týchto povinností a s adekvátnymi personálnymi, materiálnymi aj finančnými zdrojmi.„V tomto kontexte chcem oceniť snahy vedenia rezortu zvýšiť početné stavy profesionálnych vojakov aj civilných zamestnancov ozbrojených síl. Je pozitívne, že chyby z minulosti sú teraz premieňané na príležitosti. Že zameškané roky sú dobiehané, aj z pohľadu investícií do obrany vrátane nedávneho historického nákupu obrnených pásových vozidiel," uviedla prezidentka v príhovore.