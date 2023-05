Čaputová ocenila schopnosť samospráv ťahať za jeden koniec povrazu. Nasledujúce dni vraj môžu priniesť úľavu (foto)

Nasledujúce dni môžu priniesť úľavu

Ocenila krok ZMOS-u

Silné samosprávy znamenajú funkčný štát

23.5.2023 (SITA.sk) - Samosprávy sú základným a veľmi dôležitým pilierom fungovania demokratického systému. Uviedla to v utorok prezidentka Zuzana Čaputová v úvode svojho vystúpenia na 34. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Za veľké pozitívum považuje racionálny a pragmatický prístup pri riešení problémov a schopnosť samospráv ťahať za jeden koniec povrazu. Podľa Zuzany Čaputovej je Slovensko z rozličných príčin v neštandardných podmienkach už od roku 2020.„Ste stabilizačným pilierom demokracie a oporou, na ktorú sa môže štát v ťažkých chvíľach vždy spoľahnúť,“ uviedla prezidentka pred prítomnými zástupcami samospráv.Samosprávy podľa Čaputovej právom očakávajú, že pre štát budú partnerom v komunikácii a nie iba vykonávateľom jeho vôle. Zuzana Čaputová, naopak, zase očakáva, že nasledujúce dni môžu priniesť úľavu, pretože vláda odborníkov s nimi bude komunikovať partnersky, odborne a pragmaticky. O to totiž požiadala nového premiéra Ľudovíta Ódora na ich poslednom stretnutí a vie, že má dohodnuté stretnutie s predstaviteľmi samospráv.„Môžem si iba priať, aby vláda, ktorá vzíde už z predčasných volieb, bez ohľadu na svoje politické zafarbenie rozumela samosprávam, aby komunikovala s nimi a aby našla politickú vôľu,“ povedala ďalej hlava štátu.Čaputová predstaviteľom ZMOS prisľúbila, že bude s maximálnou opatrnosťou a dôslednosťou posudzovať všetky zákony, ktoré jej ešte prídu na stôl od súčasného parlamentu, a najmä tie, ktoré by bez odbornej diskusie a pripomienkového konania menili samosprávne kompetencie alebo ďalej znižovali jej príjmy nezodpovednými a populistickými návrhmi.„Tak isto si prajem, aby sa nám podarilo udržať verejnú diskusiu na civilizovanej a kultúrnej úrovni. V tomto smere veľmi oceňujem krok ZMOS, ktorý sa pridal k iniciatíve Bez hejtu,“ uviedla ďalej Čaputová.Rastúca hladina nenávisti vo verejnom priestore podľa hlavy štátu odrádza mnohých kvalitných ľudí od toho, aby sa verejne angažovali, a komunálnym politikom odoberá aj drahocenný čas a energiu, ktorú potrebujú na službu verejnosti.Prezidentka v závere uviedla, že od predstaviteľov samospráv očakáva, že ľuďom poskytnú pocit istoty, bezpečia a komfortu v podobe dobre fungujúcich služieb.„Len silné samosprávy znamenajú funkčný štát, preto sa v rámci svojich možností budem zasadzovať za to, aby vaše záujmy boli v maximálnej miere rešpektované, lebo vaše záujmy sú záujmy našich občanov,“ skonštatovala na záver Zuzana Čaputová.